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Dan državnosti BiH obilježen na Spomen-parku Vraca: Naši hrabri preci su prije 81 godinu shvatili šta je BiH

Okrenimo se svojim porodicama, komšijama, jer samo u zajedništvu možemo graditi bolju domovinu, kazala je Karić

Polaganje cvijeća - Avaz
Dnevni avaz
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Piše: Elmedin Tihak

25.11.2024

Brojne delegacije polaganjem cvijeća u Spomen-parku „Vraca“ nastavile su obilježavanje Dana državnosti BiH.

Polaganju cvijeća prisustvovale su brojne delegacije, poput članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, delegacija Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta FBiH, Vlade KS te općina s područja KS.

Načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić čestitala je svim građanima BiH ovaj praznik.

- Čuvajmo, volimo, poštujmo našu domovinu BiH, a trudimo se da svi zajedno budemo bolji ljudi. Okrenimo se svojim porodicama, komšijama, jer samo u zajedništvu možemo graditi bolju domovinu - rekla je.

Predsjednik SABNOR-a KS Mirsad Ćatić Čuperak kazao je da su naši hrabri preci prije 81 godinu shvatili šta je BiH.

- Vrlo jasno su rekli kako hoće da uređuju svoju domovinu. To zajedništvo definiralo je današnju Bosnu i Hercegovinu, njene granice koje su međunarodno priznate. Mi danas se podsjećamo njih, s ciljem da svojim primjerom damo poruku našim potomcima da i oni rade što smo i mi radili i da čuvaju svoju domovinu - kazao je Ćatić.

# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# DAN DRŽAVNOSTI
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