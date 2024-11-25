Dan državnosti BiH obilježen na Spomen-parku Vraca: Naši hrabri preci su prije 81 godinu shvatili šta je BiH

Brojne delegacije polaganjem cvijeća u Spomen-parku „Vraca“ nastavile su obilježavanje Dana državnosti BiH.

Polaganju cvijeća prisustvovale su brojne delegacije, poput članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, delegacija Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta FBiH, Vlade KS te općina s područja KS.

Načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić čestitala je svim građanima BiH ovaj praznik.

- Čuvajmo, volimo, poštujmo našu domovinu BiH, a trudimo se da svi zajedno budemo bolji ljudi. Okrenimo se svojim porodicama, komšijama, jer samo u zajedništvu možemo graditi bolju domovinu - rekla je.