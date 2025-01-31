Izvori iz Tuzle za naš list: Ko štiti Bibija od ponovljenog suđenja

Nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH poništio presudu Kantonalnog suda u Tuzli protiv Damira Mehića Bibija i drugih 18. oktobra prošle godine, novi proces suđenja još nije počeo u potpunosti.

Kako saznaje „Dnevni avaz“, braća Mehić, Damir i Amir, koriste sve resurse i u sprezi sa pojedinim uposlenicima u pravosuđu Tuzlanskog kantona te sa ostatkom svoje kriminalne grupe čine sve da se ovaj proces što više razvuče kako bi Damir zvani Bibi izašao na slobodu.

Bijeg iz BiH

U MUP-u TK i Tužilaštvu TK strahuju da bi Bibi odmah napustio granice Bosne i Hercegovine te na taj način izbjegao suđenje i presudu.

Podsjetimo, ranijom presudom Kantonalnog suda u Tuzli bio je osuđen na 17 godina zatvora. Njegov brat Amir je uz kauciju pušten iz zatvora u iznosu od milion maraka.

Također, kako navodi izvor „Avaza“, Amir Mehić djelovanjem izvana utiče na svjedoke i svim silama pokušava ih ubijediti da se ne odazivaju novim pozivima suda, a sve kako bi na taj način izbjegao kaznu zatvora, odnosno kako bi mu se umanjila krivična odgovornost za ono za što se tereti.

Politika u svemu

- Dosta tu ima i politike u svemu. Sve je ovo pokušaj da se izmanipulira i isposluje izuzeće Kantonalnog suda Tuzla. Koliko je poznato cilj je da se predmet prebaci u Zenicu gdje bi braća Mehić „sve posušili“ – kaže sagovornik „Avaza“ dobro upućen u predmet braće Mehić i drugih osuđenih.

Suština cijele priče je da Amir Mehić za svog brata Damira pokušava isposlovati izlazak na slobodu kao što je i on uspio, da kaznu od 11 i po godina zatvora plati kaucijom od milion maraka.

Pod velikim pritiskom je i postupajući tužilac Kenan Balić, tvrdi naš izvor.

Izgubljena dokumentacija

Prema našim informacijama, određeni dokumenti iz prvostepenog sudskog procesa su nestali, odnosno zagubili se. O svemu ovome niko iz Kantonalnog tužilaštva, kao ni Suda nema hrabrosti ili neće da govori.