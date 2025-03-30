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CENTRALNA SVEČANOST

Bajram-namaz klanjan u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća blagdana, a koji traje tri dana

Klanjan Bajram-namaz - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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N. H.

30.3.2025

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća blagdana, a koji traje tri dana.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu održao reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.

Bajram-namaz - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Ramazanski bajram je blagdan kojim se obilježava kraj ramazana, mjeseca posta. Sinoć je s akšamom nastupio mjesec ševal (deseti mjesec islamskog kalendara).

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović predvodio Bajram-namaz. Avaz

U krugu porodice

Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice. Običaj je i da se članovi uže porodice okupe kod roditelja na zajedničkom bajramskom ručku.

Neizostavne poslastice bajramske sofre su baklava i halva, a nezaobilazan dio bajramskog slavlja su bajramluci, prigodni pokloni. Djeca se uglavnom daruju slatkišima ili novcem, bajram-bankom.

Brojni u Gazi Husrev-begovoj džamiji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Dan šehida

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida. To je dan sjećanja na sve one koji su svoje živote dali braneći svoju porodicu, čast, domovinu i vjeru.

Na Dan šehida se obiđu šehidska mezarja, posjete šehidske porodice, prouči hatma za sve šehide i podsjeti se na njihovu uzvišenu žrtvu.

Treći dan ovog blagdana provodi se u krugu prijatelja, poznanika i komšija. Post za oba Bajrama nije dozvoljen.

Redakcija "Dnevnog Avaza" svim muslimanima želi Bajram šerif mubarek olsun!

# RAMAZANSKI BAJRAM
# GAZI HUSREV-BEGOVA DŽAMIJA
# SARAJEVO
# BAJRAM
# BIH
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