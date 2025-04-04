Sociolog Vladimir Vasić: Najdraži poklon još nisam dobio

Ime i prezime: Vladimir Vasić.

Datum i mjesto rođenja: 29. septembar 1990., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Razmišljam o obavezama koje imam taj dan.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bilo kojim poslom koji ima dodira s ljudima. Ljekar, nastavnik…

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Vaspitač osuđenih lica u KPZ-u.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvo, šta bi to bilo: Pas Leo.

Najdraža pjesma: “Tebi majko misli lete”, “Lijepi dani mog djetinjstva”.

Šta gledate na televiziji: Animal planet.

Šta Vas nervira: Lažni patriotizam.

Najdraži grad: Sarajevo i Novi Sad.

Najbolji poklon koji ste dobili: Nisam ga dobio još, nadam se uskoro da ću se ostvariti kao otac. To je najljepši poklon, zar ne?

Čega se plašite: Visine i zatvorenog prostora.

S kim najradije pijete kafu: S dragim ljudima.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Sve boje proljeća.

Ko Vam je uzor: Roditelji i bliski prijatelji.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Decentralizirao svjetske centre moći! Izliječio sve bolesne i zaustavio ratove!

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Omiljeni muzičar ili bend: Samo nek’ svira.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Stranac u šumi” vladike Grigorija.

Tim za koji navijate: Crvena zvezda.

Omiljena narodna izreka: Mi smo ono što vidimo u drugom čovjeku.

Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš da se ženiš?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Šćepan Šćekić.

Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Tanzaniju.