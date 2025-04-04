Sociolog Vladimir Vasić: Najdraži poklon još nisam dobio

Ime i prezime: Vladimir Vasić.
Datum i mjesto rođenja: 29. septembar 1990., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Razmišljam o obavezama koje imam taj dan.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bilo kojim poslom koji ima dodira s ljudima. Ljekar, nastavnik…
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Vaspitač osuđenih lica u KPZ-u.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvo, šta bi to bilo: Pas Leo.
Najdraža pjesma: “Tebi majko misli lete”, “Lijepi dani mog djetinjstva”.
Šta gledate na televiziji: Animal planet.
Šta Vas nervira: Lažni patriotizam.
Najdraži grad: Sarajevo i Novi Sad.
Najbolji poklon koji ste dobili: Nisam ga dobio još, nadam se uskoro da ću se ostvariti kao otac. To je najljepši poklon, zar ne?
Čega se plašite: Visine i zatvorenog prostora.
S kim najradije pijete kafu: S dragim ljudima.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Sve boje proljeća.
Ko Vam je uzor: Roditelji i bliski prijatelji.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Decentralizirao svjetske centre moći! Izliječio sve bolesne i zaustavio ratove!
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Omiljeni muzičar ili bend: Samo nek’ svira.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Stranac u šumi” vladike Grigorija.
Tim za koji navijate: Crvena zvezda.
Omiljena narodna izreka: Mi smo ono što vidimo u drugom čovjeku.
Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš da se ženiš?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Šćepan Šćekić.
Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Tanzaniju.