Đajić: Ukoliko parlamentarci sutra usvoje izmjene Zakona o javnim nabavkama, to će dovesti do sloma zdravstvenog sistema

Direktor UKC-a RS Vlado Đajić kazao je nakon sastanka predstavnika svih zdravstvenih ustanova iz cijele BiH da je zaključak direktora i šefova službi javnih nabavki da će izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona, koje je predložio zastupnik Saša Magazinović, dovesti do kolapsa zdravstvenog sistema i da će biti ugroženi životi pacijenata i stanovnika BiH.

- Jer, to su nerealne odredbe i nesprovodive i koje će sve službenike koji rade u javnim nabavkama natjerati da daju ostavke, a vjerovatno, nas rukovodioce bolnica i zdravstvenih ustanova onemogućiti da nabavljamo lijekove i sredstva i sve što je potrebno za liječenje pacijenata. U vezi tog Zakona, po hitnom postupku, nije konsultovana ni struka ni potrebe ustanova ni stručnjaci u ustanovama ni mi koji se bavimo organizaicjom i pružanjem zdravstvenih usluga pacijentima. Jer, postavili su uslove gdje je nemoguće sprovesti normalne javne nabavke, a kazne su takve kao da se radi o najtežim razbojništvima, od pet do 10 godina zatvorske kazne, dok su novčane od od 20.000 do 30.000 KM. Nerealno je i u dijelu koji se odnosi na žalbe, gdje je navedeno da ako se neko žali, a stalno se neko žali, kada prođe rok, ide tužba direktoru, rukovodiocu, službeniku tako da će se sistem tu slomiti.

S jedne strane imamo Ustav i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, prema kojima moramo pružati pomoć i liječiti pacijente i obezbjediti lijekove i materijal, a s druge tu je taj zakon koji nas onemogućava u svemu tome. Javne nabavke u zdravstvenom sistemu su jedna od najozbiljnijih stvari, a mi i po sadašnjem Zakonu imamo problema, jer sve je to teško organizovati, a tek sada, sa tim kaznama od pet do 10 godina zatvora i zabranom rada od šest godina.

Na sastanku su bili predstavnici i direktori najznačajnijih zdravstvenih ustanova iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Zenice, Tuzle, Zvornika, Prijedora, Bijeljine, Trebinja, Foče, Istočnog Sarajeva. Svi se slažu da je to nedopustivo i da će cijenu plaćati zdravlje i narod i da će to dovesti i do smrtnih ishoda. Na kraju krajeva i mi smo zauzeli stav da nećemo više da rizikujemo ni svoje porodice ni svoju slobodu. Ako prođe zakon mi ćemo pacijente i narod izvesti na ulicu. Ako predstavnicima naroda nije stalo do naroda, što bi onda mi žrtvovali svoje živote i slobodu i živote svoje djece.

Apelujemo na sve da se taj zakon ne usvoji, jer će dovesti do katastrofalnih posljedica i sloma zdravstvenog sistema. Taj zakon nije za hitne postupke, taj zakon treba da ide u redovnu proceduru i taj zakon zahtijeva da se čuje struka Dakle, nama treba omogućiti da se olakšaju nabavke lijekova i sredstava i da se olakša rad bolnicama u kojima su teški pacijenti - rekao je Đajić nakon sastanka.