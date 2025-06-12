Đajić odgovorio Magazinoviću: Banalizuje zakon, pozivam zastupnike da ga ne podrže

Direktor UKC-a RS Vlado Đajić poručio je da je držani parlamentarac Saša Magazinović politički manipulator i lažov, a nakon što je jučer reagirao na izjavu direktora i stručnjaka svih zdravstvenih ustanova vezano za izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona.

- Jučer je poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercregovine Saša Magazinović zbog sastanka svih direktora i stručnjaka za javne nabavke bolnica Republike Srpske i Federacije prozvao samo mene koji sam bio jedan od pune sale ozbiljnih, stručnih, obrazovanih, vrijednih i poštenih ljudi. Sramota je da se takvi ljudi i stručnjaci etiketiraju kao lopovi, a ustvari su borci za funkcionisanje zdravstvenog sistema i spašavanje ljudskih života. Takav kvalitetan sastav je danas teško pronaći na jednom mjestu u ovoj državi.

On ili ne zna o čemu su jučer govorili direktori zdravstvenih ustanova oba entiteta ili možda ima, kako smo načuli, nekakve dogovore sa farmaceutskim lobijem koji želi da poklopi sve tržište BiH. Jučer smo čuli i banaliziranje ovog zakona koji bi bio isti, kada bi zbog saobraćajnih udesa donijeli zakon da ko god napravi mali prekršaj u saobraćaju ide u zatvor pet godina i plaća kaznu 30,000 KM. Pa ko bi u tom slučaju sjeo za volan i vozio?

Isto tako su jučer svi stručnjaci koji rade u javnim nabavkama najavili da će napustiti te službe i tražiti posao na drugom mjestu. Moram da napomenem da jučerašnji sastanak nije bio politički već isključivo stručni sa jedinstvenim stavovima. Pozivam poslanike parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da pročitaju pismo koje su potpisali svi rukovodioci zdravstvenih ustanova Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi da bi usvajanje Zakona dovelo do sloma zdravstvenog sistema sa katastrofalnim posljedicama na zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine i da ne usvoje pomenuti zakon - naveo je Đajić.

BONUS VIDEO - Intervju s Vladom Đajićem iz prošle godine.