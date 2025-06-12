Bećirović na Tjentištu: Antifašizam, tolerancija i zajedništvo su u temeljima BiH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović posjetio je danas Memorijalni kompleks na Tjentištu, gdje je položio cvijeće i odao počast borcima Narodnooslobodilačke borbe poginulim u jednoj od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Evropi – Bitci na Sutjesci.

Bećirović je istakao da je Bosna i Hercegovina bila i ostala pluralno društvo u kojem ima mjesta za Bošnjake, Srbe, Hrvate, Jevreje, kao i sve druge građane naše države. U nju su dobrodošli svi dobronamjerni ljudi, bez obzira odakle su i kako se zovu i tako će ostati.

- Nikome nećemo dozvoliti da kreira negativnu sliku o našoj domovini. Nastavit ćemo snažno raditi na ulaska naše države u Evropsku uniju i NATO, kao i afirmirati međureligijski dijalog. Bosna i Hercegovina stoljećima njeguje toleranciju i zajedništvo i to je veliko bogatstvo naše države. Ne smijemo nikome dozvoliti da našu državu predstavi neistinito - kazao je on.

Bećirović je danas posebno ukazao poštovanje Nuriji Pozdercu kojem je dodijeljena nagrada “Pravednik među nacijama”, kao i njegovoj supruzi Devleti. On je istakao primjer porodice Pozderac kada je pomogla grupi Jevreja odbjegloj iz transporta za Jasenovac, koja je u toku Drugog svjetskog rata pokucala na njihova vrata u Cazinu. Zahvaljujući Pozdercima, preživjeli su okupaciju tadašnje Jugoslavije i holokaust. Upravo ta činjenica bila je povod da se porodici Pozderac dodijeli visoko odlikovanje za hrabrost i plemenitost koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u logor Jasenovac. To je bilo i ostalo pravo lice Bosne i Hercegovine, države koja je uvijek poštovala vrijednosti pravde, jednakosti i solidarnosti. Mladi ljudi u našoj državi se moraju ugledati na humaniste, a ne na populiste koji svojim nepromišljenim istupima nanose štetu državi Bosni i Hercegovini.

Bećirović je podvukao da je antifašizam vrijednost na kojoj počiva Bosna i Hercegovina. Naglasio je kako je odgovornost institucija i generacija da čuvaju istinu o antifašističkoj borbi i ne dozvole da se revidira historija. Antifašizam nije samo prošlost, već i aktivna obaveza o zalaganju za pravdu, mir, međusobno poštovanje i jedinstvo u različitosti, zaključio je Bećirović.

Tokom dana član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je posjetio Sutjesku kod Foče povodom obilježavanja 82. godišnjice od pogibije potpredsjednika Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), antifašiste i heroja Nurije Pozderca.