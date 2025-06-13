Islamska zajednica BiH o otkazivanju rabinske konferencije: Protivimo se bilo kakvim zabranama vjerskih skupova

Nakon što je otkazana Konferencija evropskih rabina u Sarajevu, oglasili su se iz Islamske zajednice u BiH.

- Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nije bila upoznata s organizacijom niti otkazivanjem Evropske konferencije rabina u Sarajevu. Protivimo se bilo kakvim zabranama vjerskih skupova u Sarajevu ili bilo gdje drugdje. Sarajevo je otvoren grad u kojem nema prostora za bilo kakvu mržnju ili pozive na neprijateljstvo prema bilo kome, i sve optužbe koje dolaze u tom smislu smatramo zlonamjernim - poručuju iz IZ.