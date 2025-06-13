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Islamska zajednica BiH o otkazivanju rabinske konferencije: Protivimo se bilo kakvim zabranama vjerskih skupova

Nadležni u državi i gradu moraju preuzeti odgovornost za lažnu sliku koja se pokušava stvoriti o našem gradu i domovini

Islamska zajednica BiH. Mina

S. S.

13.6.2025

Nakon što je otkazana Konferencija evropskih rabina u Sarajevu, oglasili su se iz Islamske zajednice u BiH.

- Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nije bila upoznata s organizacijom niti otkazivanjem Evropske konferencije rabina u Sarajevu. Protivimo se bilo kakvim zabranama vjerskih skupova u Sarajevu ili bilo gdje drugdje. Sarajevo je otvoren grad u kojem nema prostora za bilo kakvu mržnju ili pozive na neprijateljstvo prema bilo kome, i sve optužbe koje dolaze u tom smislu smatramo zlonamjernim - poručuju iz IZ.

Podsjetili su na riječi reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića kako je Islamska zajednica u BiH "spremna biti domaćin svim dobronamjernim gostima Sarajeva i Bosne i Hercegovine, pa tako i Europskoj konferenciji rabina".

- Nadležni u državi i gradu moraju preuzeti odgovornost za lažnu sliku koja se pokušava stvoriti o našem gradu i domovini - zaključuju iz IZ.

# ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
# RABIN
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