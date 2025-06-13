Bogunić najavio "obračun" VSTV-a s onima koji skrivaju imovinu: Sudije i tužioci imaju rok od 90 dana

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić izjavio je da ova pravosudna institucija radi punim kapacitetom te da imaju dobru saradnju s pravosudnim institucijama u RS.

Istakao je u Danu uživo na N1 kako VSTV nema problem s imenovanjem sudija u sudovima RS, kako se spekulisalo. Govorio je i o novom Odjelu koji će provjeravati imovinu tužilaca i sudija.

Pritisci SNSD-a

- Provode se zakoni koje se tiču pravosuđa, ti ljudi su legalisti. Vidimo finu saradnju sa Ministarstvom pravde RS. Zaista vidimo neku pozitivnu atmosferu s kojom trebamo nastaviti. Dužan sam kazati, radi medija koji su prenosili da mi imamo neke probleme sa imenovanjem nosilaca pravosudnih funkcija u RS od ovih zadnjih dešavanja. Na ovoj sjednici se imenuju 5-6 okružnih sudija u RS. Zaista naši postupci, odnosno radnje teku sasvim normalnim tokom - rekao je Bogunić za N1.

Govoreći o situaciji da SNSD-ovci u parlamentima tvrde VSTV BiH nije ustavna kategorija, ali da su ipak glasali za zakon o VSTV, ali i svemu onome što je prethodilo, kazao je kako oni (članovi VSTV BiH, op.a.) najbolje znaju kako su se nosili s tim pritiscima.

- Ali ja sam ponosan na to da mi zaista funkcionišemo na najbolji mogući način. Imamo jednu kolegicu koja je otišla iz Vijeća, meni kako je kazala iz privatnih razloga. Upravo smo dobili obavijest Vrhovnog suda RS da su oni izabrali u jednoj vrlo transparentnoj proceduri među tri kandidata jednog vrlo dobrog iskusnog krivičara za novog člana VSTV. Republičko javno tužilaštvo je nedavno također u poslovničkim rokovima izvršilo izbor novog člana, odnosno novog/starog člana u drugi mandat VSTV. Kao što vidite, mi funkcionišemo jako dobro - kazao je Bogunić.

Doprinos Zakonu o VSTV-u

Govorio je i o Zakonu o VSTV-u, navodeći kako su i njihovi članovi učestvovali u radnoj grupi koja je radila n ovom zakonu. Smatra da ovo zakonsko rješenje nije tako loše s aspekta očuvanja nezavisnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine.

- Mi smo kao Visoko sudsko i tužilačko vijeće koje je dužno dati mišljenje na jednu takvu vrstu zakona koja se tiče pravosuđa, obaviješteni iz medija da je taj zakon usvojen na Vijeću ministara, pa smo se obratili formalno Ministarstvu pravde i dobili tu zadnju verziju zakona.

Razradili smo je na našim stalnim tijelima i na kraju, kao Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smatrali smo potrebnim da, radi poboljšanja te verzije zakona koji bi trebao dugo trajati u budućnost, pošaljemo nekih 40 amandmana parlamentarcima. Mi smo upravo danas dobili jedan dopis Ministarstva pravde, gdje se vidi ta dobra njihova volja i dobra energija, predlažu formiranje jedne nove radne grupe koja je nakon ovog pada spremna raditi na poboljšanju te verzije zakona. Ja se toplo nadam da će tih 39, u stvari na kraju biti 40 amandmana koje smo mi postavili parlamentarcima, većina njih biti inkorporirana u sam zakon - rekao je Bogunić.

Govoreći o toma šta bi amandmani mijenjali, naveo je:

- Imamo situaciju da je u zadnjoj verziji zakona predviđeno da je stupanje na snagu odgođeno za osam godina, tzv. godini implementacije. U toj godini implementacije mi po ovoj sadašnjoj verziji zakona ne bismo uopšte mogli provoditi imenovanje sudija i tužilaca u BiH. Ja vam ne moram kazati da godišnje imamo dva do tri konkursa gdje imenujemo desetine ljudi.

Čitav sistem bi s te strane bio blokiran. Onda postoje određena zakonska rješenja koja na neki način uvode retroaktivnost, a upravo je retroaktivnost strogo zabranjena. Želimo izbaciti tu retroaktivnost i najviše amandmana se odnosi upravo na ovaj način provjere imovine gdje mi smatramo ako ostanu trenutna predložena rješenja da će taj sistem biti na neki način ugrožen. A mi kao pravosudni odnosno kao Visoko sudsko i tužilačko vijeće to ne želimo. Mi želimo efikasan odjel za provjeru imovine sudija i tužilaca.

Odjel za integritet sudija i tužilaca uspostavljen je nakon skoro dvije godine čekanja. Sada bi napokon trebala biti provjeravana imovina, imovinski kartoni nosioca pravosudnih funkcija. Pitali smo Bogunića da li sada opet ima prostora za manipulaciju, pošto je bilo mnogo rasprave i pri samom usvajanju ovih izmjena, da je riječ samo o bliskim članovima porodice.

- Ta izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću seže još od septembra mjeseca 2023. godine. Do prošle sedmice, nažalost, nismo uspjeli formirati taj dio zbog jako kompleksnih procedura koje su pred nas bile nametnute. Međutim, odjel od prošlog ponedjeljka je u funkciji, imamo uposlenike odjela, imenovan je šef odjela, odjel radi i mi smo već ove sedmice poslali obrasce svim nosiocima pravosudnih funkcija, dakle, oko 1.600 sudija i tužilaca koji su dužni u roku od 90 dana popuniti te obrasce.

I ono što mogu kazati je da je ovo zaista jedna dubinska provjera imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Sva njihova prava i imovina, odnosno njihove obaveze, odjel će imati to u nadležnosti. Za sada je jako bitno da se ta imovina prijavi. I prijavi, ono što mogu kazati je da te nove izmjene zakona daju prostora da se ljudi koji skrivaju ili koji ne prijavljuju, ili koji imaju u konačnici nesrazmjernu imovinu, odstrane iz pravosuđa.

To je jedna jako dobro propisana procedura, dakle, kroz same disciplinske postupke. Ukoliko se to ispostavi tačnim, budite sigurni da će ti ljudi biti odstranjeni iz pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Ja sam duboko uvjeren da je jako mali broj tih ljudi, ali evo, dopustite sistemu da se obračuna i sa takvima ako ih ima u samom sistemu - kazao je Bogunić za N1.

Svi podaci o imovini bit će javno dostupni i objavljeni i na stranici VSTV-a.