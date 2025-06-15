Agencija za javne nabavke pozdravila usvajanje antikoruptivnih zakona: Svaki dan bez ovih zakona ide u korist lopovima

Agencija za javne nabavke pozdravila je činjenicu da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine učinio snažan korak naprijed u borbi protiv korupcije usvajanjem izmjena Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH.

Čestitali su predlagačima na hrabrosti i upornosti, a svima koji su podržali ovu najveću antikoruptivnu reformu zadnjih godina ukazuju poštovanje.

Iz Agencije navode da usvojeni zakoni štite svakog građanina u našoj zemlji, javni novac, zdravlje i predstavljaju snažan udarac korupciji koja godinama urušava sistem.

Ističu da je sada jasno da nema više malih novčanih kazni i skrivanja iza procedura te da oni koji imaju namjeru da kradu na tenderu idu u zatvor.

Pozivali su Dom naroda da što prije usvoji ove zakone, uz podsjećanje da svaki dan bez ovih zakona ide u korist lopovima.

Posebno pozdravljaju uvođenje odgovornosti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi, čime će se dodatno osigurati profesionalnost, nezavisnost i integritet ovih institucija.

- Svi pošteni članovi stručne zajednice nemaju razloga za strah. Strah je, i kod ugovornih organa i ponuđača, rezervisan samo za lopove. Pozivamo sve ljude koji se bave javnim nabavkama da se upoznaju sa tekstovima ova dva zakona nakon uvaženih sugestija i amandmana i da ne dozvole da ih dezinformišu i njima manipulišu ljudi čiji je jedini cilj da se ništa ne promijeni i da se i dalje mogu “nekažnjeno” namiještati tenderi - saopćeno je iz Agencije.