Posmrtni ostaci pet žrtava genocida spremni za ukop u Potočarima, upućen i apel porodicama

Za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima spremni su posmrtni ostaci pet žrtava genocida. Ovaj broj nije konačan, s obzirom na to da porodice žrtava koje su do sada identificirane još imaju vremena da daju svoju saglasnost za ukop žrtava.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala Feni da se u Podrinje identifikacionom projektu (PiP) nalaze posmrtni ostaci devet žrtava koje su već identifikovane putem DNK metode i od strane porodica, ali za sada nisu dali saglasnost za ukop ovih žrtava.

Pojašnjava da je razlog tome nekompletnost skeleta, odnosno činjenica da još nedostaju dijelovi tijela njihovih najmilijih, zbog čega se porodice teško odlučuju na ukop i odlučuju čekati pronalazak i ostalih posmrtnih ostataka.

Istovremeno, u PiP-u se nalaze posmrtni ostaci još 47 žrtava koje su identifikovane putem DNK metode, ali porodice nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. Razlog tome je također nekompletnost skeleta.

Fazlić navodi da će ove godine, nakon kolektivne dženaze, biti ukopani i posmrtni ostaci jedne žene koja je u momentu smrti imala 67 godina kao i dvojice devetnaestogodišnjaka, koji su za sada najmlađe žrtve koje će biti ukopane.

Žrtve koje će naći smiraj ekshumirane su u proteklim godinama na području Bratunca, Zvornika, Potočara i Liplja.

"Apelujemo još jednom na porodice žrtava genocida koje smo do sada uspjeli identificirati da daju svoju saglasnost za njihov ukop, na tridesetu godišnjicu genocida. Mnogo je humanije da se ti posmrtni ostaci nađu u zemlji nego na policama mrtvačnice čekajući svoju nezivjesnu sudbinu", kazala je Fazlić.

Istaknula je da, ukoliko se pronađu dodatni dijelovi skeleta u godinama koje dolaze, svakako će biti pridodati onim ranije pronađenim dijelovima skeleta u procesima reeskhumacija koje se svake godine rade u Potočarima nakon kolektivne dženaze.

"Ove godine, prema saglasnostima koje smo do sada dobili, bit će reekshumirani posmrtni ostaci 75 žrtava", navela je Fazlić.