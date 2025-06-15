Bećirović otvorio Počasni konzulat BiH u Birmingemu, svečanosti prisustvovao i reis Kavazović

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Birmingemu je otvorio Počasni konzulat Bosne i Hercegovine za regiju Midlands u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK).

Svečanosti su prisustvovali reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Husein ef. Kavazović i istaknuti britanski zvaničnici i predstavnici institucija, među kojima: Derik Anderson (Derrick) CBE, izaslanik Njegovog Veličanstva Kralja Čarlsa (Charles) za regiju Vest Midlands; Lord Važid Khan (Wajid), parlamentarni državni podsekretar za vjeru, zajednice i preseljenje u Domu lordova; Richard Parker, gradonačelnik regije Vest Midlands; Simon Foster, povjerenik za policiju i kriminal u regiji Vest Midlands; Zafar Ikbal (Iqbal) MBE, gradonačelnik Birmingema, kao i brojni drugi zvaničnnici različitih nivoa vlasti UK.

Jačanje institucionalnog prisustva BiH

Tom prilikom Bećirović je uputio iskrene čestitke novoimenovanom počasnom konzulu Anesu Ceriću, ističući da otvaranje Počasnog konzulata predstavlja važan korak naprijed u jačanju institucionalnog prisustva Bosne i Hercegovine u ovoj prijateljskoj i savezničkoj zemlji.

- Strateškim jačanjem diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine otvaraju se i nove mogućnosti za značajno unapređenje bilateralnih odnosa, prije svega u oblasti diplomatije, ekonomije, obrazovanja i kulture. Ovo je snažna poruka o posvećenosti Bosne i Hercegovine razvoju međunarodnih partnerstava i pružanju podrške našim građanima u dijaspori - rekao je Bećirović.

Dodao je da uspostava Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Birmingemu ima višestruki značaj, kako za jačanje veza s UK, tako i za afirmaciju interesa Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

- Ovo je pokazatelj naše odlučnosti da jačamo veze s našim prijateljima, partnerima i saveznicima. Kroz širenje diplomatske mreže i jačanje prisustva u državama s kojima dijelimo prijateljske odnose i strateške ciljeve jačamo geopolitičku poziciju Bosne i Hercegovine. Otvaranje počasnog konzulata je i važno priznanje bosanskohercegovačkoj dijaspori, koja u UK aktivno doprinosi društvu, ali pri tome brižno čuva svoj identitet i kulturu, te čvrstu vezu s domovinom - istakao je Bećirović.

Tokom susreta s visokim zvaničnicima UK, Bećirović je naglasio važnost produbljivanja bilateralnih odnosa sa UK, te izrazio zahvalnost britanskim institucijama na kontinuiranoj podršci nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Čvrst most dvije države

Posebna zahvalnost izražena je i bosanskohercegovačkoj zajednici u Birmingemu i širom UK, koja svojim radom, angažmanom i posvećenošću predstavlja čvrst most dvije države.

Otvaranje Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Birmingemu simbol je sve snažnijeg povezivanja Bosne i Hercegovine s njenom dijasporom i partnerima u svijetu, kao i posvećenosti jačanju ugleda države u međunarodnoj zajednici, saopćeno je iz Kabineta Denisa Bećirovića.