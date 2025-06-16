Sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta: Krivični zakon FBiH na stolu

Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila prvobitno zakazana za 10. juni kada je odgođena jer je u skupštinskoj sali viđena zmija, zakazana je ponovno za danas.

Predloženi dnevni red sličan je kao u Predstavničkom domu, na sjednici održanoj 28. maja, pa je jedna od najavljenih tema Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, prenosi BHRT.

Odobren akt

Predstavnički dom je taj akt odobrio većinom glasova, a bude li tako i sutra u Domu naroda, izmijenjeni Krivični zakon će stupiti na snagu objavom u Službenim novinama FBiH.

Iako je riječ o izmjenama već postojećeg krivičnog zakonodavstva Federacije BiH, pripadajući akt kolokvijalno je nazvan zakonom o femicidu jer tretira teško ubistvo ženske osobe kao posebno krivično djelo.

- Ovaj prijedlog zakona rezultat je kampanje "Nećemo umirati u tišini", koju je u proteklih 11 mjeseci vodila organizacija Glas žene Bihać - navela je ta asocijacija čije su predstavnice prisustvovale majskom zasjedanju Predstavničkog doma.

Zastupnica Alma Kratina, također jedna od aktivnih zagovornica zakona, kazala je tada prije glasanja da će njegovo eventualno prihvatanje značiti veliki dan u zaštiti žena i djece od nasilja.

Rodno motivisano ubistvo žene

Prema iniciranim izmjenama i dopunama, za rodno motivisano ubistvo žene, počiniocu slijede kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor. Kazna će biti dodatno otežana ako je žrtva prethodno zlostavljana, bila u zavisnom odnosu prema počiniocu ili je nedjelo počinjeno u kontekstu seksualnog nasilja i rodne neravnopravnosti.

Predložene izmjene tiču se i instituta novčanog otkupa zatvorskih kazni do godinu dana, kakve sudovi izriču počiniocima nekih krivičnih djela.

Prema novopredloženim pravilima, otkup više neće biti moguć u slučaju trgovine ljudima, seksualnih delikata, nasilja u porodici i drugih pojava.

Osim izmjena krivičnog zakonodavstva, Dom naroda trebalo bi da razmotri i Prijedlog zakona sasvim drugačije materije - o davanju gradskog statusa sadašnjoj općini Kiseljak, za šta je Predstavnički dom dao podršku većinom glasova.

Među najavljenim tačkama dnevnog reda je i Nacrt zakona o gasu, također prihvaćen 28. maja u drugom Domu. Predlagač tog akta, Federalna vlada, ističe da su njime istaknuti i osnovni ciljevi ostvarivanja energetske politike u sektoru prirodnog gasa - obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom po definisanim standardima kvaliteta i pristupačnim cijenama.