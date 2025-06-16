Trivić: Javnost kroz koncept Vlade u sjeni treba da vidi jasnu razliku između naše vizije RS i onih koji već dugo vrše vlast

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, gostujući u jutarnjem programu BHT-a, izjavila je da uskoro očekuje prvi sastanak stručnjaka koje će opozicione stranke predložiti za Vladu u sjeni. Trivić je istakla da je Narodni front ponudio nekoliko imena kako bi javnost imala uvid ko su ti ljudi i mogla da ih uporedi sa aktuelnim članovima Vlade i shvati suštinsku razliku u kvalitetu.

Na pitanje novinara da li će se i ona naći u Vladi u sjeni, Trivić je rekla da hoće, ali ne kao predsjednik stranke, nego kao doktor ekonomskih nauka.

- Mene je predložila stranka, što ne znači da mi, koji budemo činili tim Vlade u sjeni, automatski treba da zamišljamo ministarske fotelje. Mi smo predložili i držat ćemo se toga da se okupi što veći tim stručnjaka za svaku oblast kako bismo na jedan strukturisan, sistemski i artikulisan način prezentovali narodu naša viđenja na nagomilane društveno-ekonomske probleme - istakla je Trivić, te dodala:

- Javnost kroz koncept Vlade u sjeni treba da vidi jasnu razliku između naše vizije RS i onih koji već dugo vrše vlast, a koji su nas doveli u ovu tešku situaciju, a za koju ćemo kroz koncept Vlade u sjeni ponuditi brojna rješenja - rekla je Jelena Trivić.

Na pitanje novinara o odnosu Željke Cvijanović i Dodika i tome da li je neslaganje veta po pitanju njemačke ministarke Lirman neki otklon koji Željka pravi od Dodika, Trivić je istakla da u tome ne vidi nikakvu promjenu kursa Cvijanović u odnosu na Dodika, već samo njihov pragmatičan pristup u kojem su htjeli da prosto izbjegnu raspravu na tu temu u Narodnoj skupštini, jer nemaju niti jedan argument zašto je ministarica protjerana.

- Vjerujem da niko iz opozicije ne bi pristao da podrži veto na temu protjerivanja njemačke ministarice, za razliku od prethodnog veta od prije nekih mjesec dana gdje je jedan dio opozicije podržao veto, a mi ne. Dodatno ovom porukom neulaganja veta vlast RS pokušava da pruži signal međunarodnoj zajednici da su se možda promijenili i to je njihova stalna politika „zategni-popusti“ kao što smo mogli vidjeti i na glasanju za Zakon o VSTS Bosne i Hercegovine u Domu naroda od strane SNSD-a - istakla je Trivić, te zaključila:

- Željka Cvijanović za 20 godina kontinuiteta vlasti niti jednim potezom nije napravila otklon od politike Milorada Dodika. Njegov poziv da se razgovara sa njom, ako već drugi neće da razgovaraju sa njim je promašen. Zašto bi neko razgovarao sa Cvijanović koja sve vrijeme slijepo prati politiku svog šefa? To je besmisleno – poručila je.