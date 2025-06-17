Sociolog Vladimir Vasić o presudi Šumanu: Više izrečenih ovakvih i sličnih sankcija sigurno će izazvati pozitivne efekte u društvu

Adem Šuman je danas pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, zbog krivičnog djela teško ubistvo.

Šuman je u januaru prošle godine, u sarajevskom naselju Otoka ubio devetnaestogodišnjeg Farisa Pendeka. Nakon izricanja presude reagirao je i sociolog Vladimir Vasić.

- Svrha kažnjavanja nije samo izreći sankcije prema direktnom izvršiocu, već treba da izazove širu reakciju u socijalnoj sredini. Nadati se da će današnja izrečena kazna imati upravo taj efekat i da će uticati na potencijalno bahato i drsko ponašanje u javnosti od strane pojedinaca koji smatraju da imaju vlast u sopstvenim rukama. Činjenica da nikakva kazna ne može promjeniti učinjeno djelo, ali ukoliko u praksi bude više izrečenih ovakvih i sličnih sankcija, sigurno je da će se izazvati pozitivni efekti u društvu u smislu osjećaja sigurnosti, ali i potencijalnog preventivnog djelovanja. Nadati se da će Faris biti posljednja žrtva bezobzirnog i drskog ponašanja neodgovornih pojedinaca za koje će sistem, kakav god bio, uvijek imati adekvatan odgovor! Mir i vječni pokoj tebi ... brate Farise – navodi Vasić.