Pripravnici Kazneno-popravnog zavoda Zenica posjetili Policijsku akademiju FMUP-a

Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova posjetili su pripravnici zatvorske policije Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici, a posjeta je realizovana s ciljem unapređenja saradnje i razmjene iskustava između Policijske akademije FMUP-a i KPZ Zenica.

Tokom boravka na Policijskoj akademiji FMUP-a pripravnici su imali priliku detaljno se upoznati s organizacijom, misijom i radom Policijske akademije FMUP-a. Kroz prezentacije i stručna izlaganja, predstavljeni su savremeni programi obuka te napredne metode koje Policijska akademija FMUP-a koristi u svom svakodnevnom radu s kadetima, policijskim službenicima i licima za zaštitu ljudi i imovine.

U okviru programa posjete, pripravnici su prisustvovali i zajedničkoj pokazno-taktičkoj vježbi koju su izveli pripadnici Specijalne policijske jedinice FUP-a, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, Oružanih snaga BiH i Policijske akademije FMUP-a.

Po završetku posjete Kazneno-popravni zavod Zenica izrazio je zahvalnost Policijskoj akademiji FMUP-a na gostoprimstvu, stručno pripremljenom programu i mogućnosti da njihovi pripravnici steknu znanja i uvide u rad Policijske akademije FMUP-a.

Ovom posjetom dodatno su osnažene profesionalne veze između Policijske akademije FMUP-a i Kazneno-popravnog zavoda Zenica uz zajedničku posvećenost cilju unapređenja sigurnosnog sistema Federacije BiH. Policijska akademija FMUP-a i Kazneno-popravni zavod Zenica iskazali su obostranu spremnost za nastavak i produbljivanje saradnje kroz buduće zajedničke aktivnosti, obuke i razmjenu iskustava, navodi se u saopćenju.