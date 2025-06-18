Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DETALJNO UPOZNAVANJE

Pripravnici Kazneno-popravnog zavoda Zenica posjetili Policijsku akademiju FMUP-a

Po završetku posjete Kazneno-popravni zavod Zenica izrazio je zahvalnost Policijskoj akademiji FMUP-a na gostoprimstvu, stručno pripremljenom programu

Tokom posjete - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

18.6.2025

Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova posjetili su pripravnici zatvorske policije Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici, a posjeta je realizovana s ciljem unapređenja saradnje i razmjene iskustava između Policijske akademije FMUP-a i KPZ Zenica.

Tokom boravka na Policijskoj akademiji FMUP-a pripravnici su imali priliku detaljno se upoznati s organizacijom, misijom i radom Policijske akademije FMUP-a. Kroz prezentacije i stručna izlaganja, predstavljeni su savremeni programi obuka te napredne metode koje Policijska akademija FMUP-a koristi u svom svakodnevnom radu s kadetima, policijskim službenicima i licima za zaštitu ljudi i imovine.

U okviru programa posjete, pripravnici su prisustvovali i zajedničkoj pokazno-taktičkoj vježbi koju su izveli pripadnici Specijalne policijske jedinice FUP-a, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, Oružanih snaga BiH i Policijske akademije FMUP-a.

Po završetku posjete Kazneno-popravni zavod Zenica izrazio je zahvalnost Policijskoj akademiji FMUP-a na gostoprimstvu, stručno pripremljenom programu i mogućnosti da njihovi pripravnici steknu znanja i uvide u rad Policijske akademije FMUP-a.

Ovom posjetom dodatno su osnažene profesionalne veze između Policijske akademije FMUP-a i Kazneno-popravnog zavoda Zenica uz zajedničku posvećenost cilju unapređenja sigurnosnog sistema Federacije BiH. Policijska akademija FMUP-a i Kazneno-popravni zavod Zenica iskazali su obostranu spremnost za nastavak i produbljivanje saradnje kroz buduće zajedničke aktivnosti, obuke i razmjenu iskustava, navodi se u saopćenju. 

# KPZ ZENICA
# FMUP
# POSJETA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.