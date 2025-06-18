Video / Haos na Pofalićima: Neki kreten isključio semafor, počeli i radovi

Gužve u Sarajevu postale su svakodnevnica, a nerijetka je pojava da semafori u glavnom gradu BiH ne rade.
Jednu takvu situaciju zabilježio je i fotoreporter "Avaza", a kako smo primjetili, nepoznata osoba je isključila semafor.
STVORILA SE GUŽVA
Ogromne gužve stvorile su se na saobraćajnici na Pofalićima, a na svu muku počelo je izvođenje radova
Sa lica mjesta. E. Trako
Gužve u Sarajevu postale su svakodnevnica, a nerijetka je pojava da semafori u glavnom gradu BiH ne rade.
Jednu takvu situaciju zabilježio je i fotoreporter "Avaza", a kako smo primjetili, nepoznata osoba je isključila semafor.
Ogromne gužve stvorile su se na saobraćajnici na Pofalićima, a na svu muku počelo je izvođenje radova. Ekipe radnika su na terenu, a vozila jedva prolaze.
Na ovom području jutros nije bilo policijskih službenika koji regulišu saobraćaj.