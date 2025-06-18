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STVORILA SE GUŽVA

Video / Haos na Pofalićima: Neki kreten isključio semafor, počeli i radovi

Ogromne gužve stvorile su se na saobraćajnici na Pofalićima, a na svu muku počelo je izvođenje radova

Sa lica mjesta. E. Trako

Piše: Evelin Trako

18.6.2025

Gužve u Sarajevu postale su svakodnevnica, a nerijetka je pojava da semafori u glavnom gradu BiH ne rade.

Jednu takvu situaciju zabilježio je i fotoreporter "Avaza", a kako smo primjetili, nepoznata osoba je isključila semafor.

Ogromne gužve stvorile su se na saobraćajnici na Pofalićima, a na svu muku počelo je izvođenje radova. Ekipe radnika su na terenu, a vozila jedva prolaze.

Na ovom području jutros nije bilo policijskih službenika koji regulišu saobraćaj. 

# POFALIĆI
# GUŽVA
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
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