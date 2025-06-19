Zdravstveni sistem pod pritiskom: Jedan ljekar - tri hiljade pacijenata

Porodični ljekar u jednom od domova zdravlja u BiH u prosjeku pregleda više od 70 pacijenata dnevno. Među njima su hronični bolesnici, djeca, trudnice, ali i brojni akutni slučajevi, koji zbog nedostatka osoblja dolaze bez termina i bivaju pregledani „nabrzinu“. U isto vrijeme, u pojedinim općinama jedan tim porodične medicine pokriva i više od 3.000 osiguranika, što je znatno iznad preporuke Svjetske zdravstvene organizacije koja iznosi 1.800 osiguranika.

Sistem primarne zdravstvene zaštite, koji bi trebao biti prva linija odbrane zdravlja građana, ozbiljno je narušen.

Iznad standarda

Prema podacima domova zdravlja koje smo kontaktirali, broj registriranih pacijenata po timu se kreće između 2.000 i 3.500, što daleko premašuje optimalne standarde.

Prema riječima Emine Mujčinović, glavne medicinske sestre u Domu zdravlja Bihać, situacija je alarmantna.

- Timovi porodične medicine kod nas u prosjeku imaju 2.200 pacijenata, ali neki ljekari pokrivaju i više od 3.000. Donja granica je 1.500 pacijenata po timu, što dovoljno govori koliko je sistem opterećen. Ovakvo stanje ne odgovara nikome, ni pacijentima, ni doktorima - ističe Mujčinović.

U Domu zdravlja Bihać, doktori dnevno imaju i po 80 pacijenata, što je realno, kako nam kaže Mujčinović, van svake pameti te naglašava da Bihać ima 50.000 stanovnika i trebalo bi barem 25 timova porodične medicine, a ne samo 18, koliko ih je trenutno.

- Poseban izazov su hronični pacijenti kojih je jako mnogo. Neki dolaze jednom mjesečno, a imamo i one koji dolaze svakih pet dana zbog različitih potreba. Ipak, jedan od najvećih problema je i odlazak ljekara i činjenica da sve više pacijenata nema stalnog porodičnog doktora. Dodatno, mladi doktori koji tek zavše fakultet izbjegavaju ambulante i odmah se zapošljavaju u bolnicama, što nas ostavlja bez kadra – upozorava Mujčinović.

Kada uzmete u obzir složenost pacijenta: hronični, gerijatrijski, majke s djecom, jasno je da se zdravstvo održava na entuzijazmu osoblja, poručuju iz Bihaća.