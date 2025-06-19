EU donirala 15 vozila BHMAC-u: Oko 1,6 posto teritorije BiH je i dalje ugroženo minama

Oko 1,6 posto teritorije BiH je i dalje ugroženo minama, poručio je Adebajo Babajide, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu.

- Čišćenje ovog područja ključno za osiguranje sigurnosti, omogućavanje ekonomskog oporavka i omogućavanje lokalnim zajednicama da ponovo koriste svoju zemlju - rekao je nakon zvanične primopredaje 15 terenskih vozila Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC).

Vozila u vrijednosti od oko 400.000 eura obezbijedila je Evropska unija u okviru projekta "Podrška EU jačanju kapaciteta za protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini".

Nabavka opreme

U sklopu ovog projekta, ukupne vrijednosti 10 miliona eura, Evropska unija finansira čišćenje minski sumnjivih područja i nabavku opreme potrebne za provođenje aktivnosti protivminskog djelovanja BH MAC-a i entitetskih uprava civilne zaštite.

- Oko 1,6 posto teritorije BiH je i dalje ugroženo minama - poručio je Babajide, navodeći da je čišćenje ovog područja ključno za osiguranje sigurnosti, omogućavanje ekonomskog oporavka i omogućavanje lokalnim zajednicama da ponovo koriste svoju zemlju.

Rekao je da su danas uručena terenska vozila važna za siguran transport deminerskih timova i opreme u udaljena i često teško dostupna minska područja.

- EU u potpunosti ostaje posvećena pružanju podrške BiH da ostvari svoj cilj - da bude potpuno očišćena od mina - naglasio je Babajide.

Veliki projekt

Enis Horozović, direktor BHMAC-a, podsjetio je da je EU jedan od njihovih velikih partnera.

- Do sada je EU donirala 50 miliona eura bespovratnih sredstava za proces deminiranja, za pomoć žrtvama mina, kao i za podršku lokalnim deminerskim organizacijama, oružanim snagama kao i civilnim zaštitama - dodao je.

Govorio je i o velikom projektu, koji je u toku, navodeći da će EU donirati 10 miliona eura za deminiranje 42 velika projekta, ukupne površine 70 kilometara kvadratnih.

- Za oko 3,5 godine, mi ćemo zahvaljujući EU-u, imati 70 kilometara manju površinu pod minama - dodao je.

BiH je i dalje jedna od minski najugroženijih država u Evropi i u svijetu, ukupan broj stanovnika koji živi u ugroženim zajednicama je 845.163.

Nakon rata, od posljednjica minsko eksplozivnih sredstava stradala je 1.781 osoba, od čega 624 smrtno, a od ovog broja 133 su deminera, od kojih 53 smrtno.