Profesor Milan Blagojević za "Avaz": Prijedlog izmjena zakona o Vijeću ministara nije u skladu s Ustavom BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, na prijedlog poslanika Jasmina Emrića (NES), usvojio je prije nekoliko dana prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Vijeću ministara. Suština izmjena odnosi se na omogućavanje Predstavničkom domu da predlaže kandidata za ministra u slučaju podnošenja ostavke ili njegove smjene, ako predsjedavajući Vijeća ministara BiH ne predloži novog kandidata u zakonskom roku od 14 dana. Da bi stupio na snagu, ovaj zakon treba usvojiti i Dom naroda PS BIH. Iako je jasno da neće dobiti podršku, pravni eksperti ga već ocjenjuju neustavnim.

- Reći u tom zakonu da najmanje 14 poslanika Predstavničkog doma može dati prijedlog kandidata za ministra i zamjenika ministra predsjedavajućem Vijeća ministara i da, ako tako predložene kandidate ne imenuje predsjedavajući, Komisija za izbor Vijeća ministara preuzima postupak imenovanja, nije u skladu sa Ustavom BiH – kaže profesor ustavnog prava Milan Blagojević.

Pojašnjava da, prema Ustavu BiH, pravo da imenuje ministre pripada isključivo predsjedavajućem Vijeća ministara, a oni preuzimaju dužnost ako takvu odluku potvrdi Predstavnički dom.

- Prosto začuđuje donošenje ovakvog zakona, jer se njime ne samo krši Ustav BiH, nego se i daje vjetar u leđa koaliciji SNSD-HDZ koja neustavno sprečava odlučivanje o razrješenju dva ministra iz RS u Vijeću ministara. Time se samo nastavlja agonija u vršenju vlasti. Umjesto takvog ponašanja, oni koji su usvojili ovaj zakon treba da pokrenu postupak pred Ustavnim sudom BiH za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o Vijeću ministara BiH i poslovnika domova Parlamenta BiH, kojima je propisano da o razrješenju svakog ministra ponaosob odlučuje i Dom naroda, iako po Ustavu BiH Dom naroda odlučuje samo o izglasavanju nepovjerenja Vijeću ministara u cjelini – ističe Blagojević.