Zvizdić na konferenciji "Parlamentarci u dijalogu s religijom i uvjerenjem": Cilj je stvaranje uslova da se te razlike razumiju i prihvate

Predsjedavajući Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić učestvovao je danas u radu drugog dana Parlamentarne konferencije o međuvjerskom dijalogu pod nazivom „Parlamentarci u dijalogu s religijom i uvjerenjem: Jačanje povjerenja i nade u našu zajedničku budućnost“, koja se, u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU) i Parlamenta Republike Italije, održava u Rimu.

Obraćajući se učesnicima generalne debate, predsjedavajući Zvizdić je istaknuo da grad Sarajevo, iz kojeg dolazi, dijeli mnogo sličnosti s Rimom - oba grada su simboli bogate historije, duhovnosti i susreta civilizacija. U svom govoru je posebno naglasio da je Bosna i Hercegovina jedinstven primjer suživota različitih vjera i kultura, te da ta raznolikost predstavlja veliko bogatstvo, ali i odgovornost.

Ukazao je na važnost međuvjerskog dijaloga kao sredstva za sprečavanje zloupotrebe religije u političke i ideološke svrhe.

Važnost komunikacije

- Jer, kako možemo komunicirati sa Bogom, ako nismo spremni komunicirati jedni s drugima. Zajednički dijalog parlamentaraca i vjerskih lidera ključan je za izgradnju pravednih i dostojanstvenih društava. Imamo zajedničku moć, ali i odgovornost da radimo na društvu koje poštuje različitosti i štiti ljudska prava svih ljudi - poručio je Zvizdić.

Posebno je naglasio značaj Međunarodne konferencije održane u Sarajevu u februaru 2024. godine. Tom prilikom, kako je rekao, poslana je snažna poruka da suživot ne znači samo toleranciju, već aktivno zajedničko življenje u međusobnom poštovanju. Istaknuo je da zaključci i sa ove konferencije moraju biti jasni da bi se daleko čuli.

Najmoćnije sredstvo borbe

- Cilj nije nametanje mišljenja ili brisanje razlika u mišljenju, cilj je stvaranje uslova da se te razlike razumiju i prihvate - rekao je Zvizdić i zaključio da dijalog nije slabost već je najmoćnije sredstvo borbe protiv netrpeljivosti i da parlamentarne institucije moraju postati otvorene i inkluzivne, mjesta gdje različitosti ne samo da se poštuju, nego i afirmiraju.

Konferencija u Rimu okupila je parlamentarce, vjerske lidere i stručnjake iz cijelog svijeta s ciljem jačanja globalnog dijaloga, tolerancije i međusobnog razumijevanja kao temelja za mirnu i održivu budućnost, saopćeno je iz PSBiH.