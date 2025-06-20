Eso Razić pravomoćno osuđen na 10 godina zatvora

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Mostaru kojom je Eso Razić (59) iz Čapljine oglašen krivim za Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

To nam je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Mostaru.

Raziću se na teret stavljalo da je za vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (Armija R BiH) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u oktobru 1993.godine, u svojstvu pripadnika Armije R BiH, izvršio ubistvo dva ratna zarobljenika.

Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Mostaru je Raziću u ponovnom postupku izreklo presudu krajem januara ove godine, a koja je sada postala pravomoćna.

On je 1998. godine emigrirao u SAD, gdje je prijavio da je u ratu bio logoraš. Uhapšen je prilikom ulaska u BiH jer je za njim bila raspisana potjernica zbog vođenja krivičnog postupka.

Također, američke vlasti su pokrenule postupak oduzimanja državljanstva Raziću jer je lagao o svojoj prošlosti i ulozi u ratu u BiH.