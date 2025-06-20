Ponovo odbijen zahtjev Vujadina Popovića za prijevremeno puštanje na slobodu: Osuđen na doživotni zatvor zbog genocida

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Vujadina Popovića, nekadašnjeg načelnika za bezbjednost Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), kojeg je Haški tribunal osudio na doživotni zatvor za genocid i druge zločine u Srebrenici.

Predsjednica Mehanizma, sutkinja Graciela Gatti Santana, u svojoj odluci je navela da Popović nije dosegao prag odsluženja dvije trećine zatvorske kazne, te da ne ispunjava uslove za prijevremeno puštanje na slobodu.

Dvije trećine

Ona je pojasnila da je raniji predsjednik Mehanizma utvrdio da bi prag podobnosti za osobe koje su osuđene na doživotni zatvor trebao da bude “ekvivalentno više od 45 godina zatvora“, na osnovu činjenica da je u to vrijeme najviša kazna izrečena od Međunarodnih krivičnih sudova za Jugoslaviju i Ruandu, kao i Mehanizma, bila 45 godina.

U međuvremenu, kako je navela, MKSR je izrekao i zatvorsku kaznu od 47 godina.

- Bez obzira da li se prag od dvije trećine izračunava na osnovu 45 ili 47 godina, nakon što je odslužio približno 20 godina kazne, Popović još nije dostigao taj prag i stoga ne ispunjava uslove za razmatranje prijevremenog puštanja na slobodu od strane Mehanizma u ovoj fazi - navela je Gatti Santana.

Uvjerljive okolnosti

Detektor je ranije ovog mjeseca izvijestio da je Njemačka obavijestila da bi Popović, prema njemačkim zakonima, gdje i služi kaznu, mogao biti podoban za pomilovanje ili ublažavanje kazne.

- Ni Popović ni Njemačka ne podižu niti demonstriraju bilo kakve uvjerljive ili izuzetne okolnosti koje bi mogle opravdati da se Popoviću odobri prijevremeno puštanje na slobodu prije nego što je dostigao dvotrećinski prag podobnosti - navela je sutkinja Gatti Santana u svojoj odluci.

Popović se predao Haškom tribunalu u aprilu 2005. godine, a 2010. je proglašen krivim za genocid i druge zločine u Srebrenici i osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Presuda je potvrđena 2015., nakon čega je Popović upućen na izdržavanje kazne u Njemačku.

Mehanizam je ranije odbio mogućnost uslovnog ukidanja ostatka kazne Popoviću, zaključivši da nisu ispunjeni uslovi za razmatranje njegovog prijevremenog puštanja na slobodu, piše Detektor.