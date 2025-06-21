Sead Đulić na Tjentištu: Fašizam danas nije u crnim uniformama već nosi najbolja odijela, a ubojitiji je od onog s oružjem

U organizaciji Saveza antifašista i boraca NOR-a u Bosni i Hercegovini danas je na Tjentištu obilježena 82. godišnjica bitke na Sutjesci - jedne od najznačajnijih bitaka Drugog svjetskog rata. Fašizam se probudio u cijelom svijetu, poručio je predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić, upozoravajući da je jačanje fašizma posljedica pasivnosti antifašista.

- Mi antifašisti smo se bili uspavali. Mislili smo, pobijedili smo vojnički 1945. i to će vječno trajati. Neće. Fašizam je žilav, slatkorječiv, danas nije u crnim uniformama, nije uvijek naoružan, već nosi najbolja odijela, uglađen je, lijep je, a ubojitiji je od onog s oružjem. Cijela planeta je zapljusnuta fašističkim djelovanjima, crnjim od onih u Drugom svjetskom ratu - kazao je Đulić.

Naglasio je da se ono što se danas dešava u Gazi nije dešavalo ni u Aušvicu, ni u Dahauu, dok svijet šuti i kaže da je riječ o odbrani.

- Međutim, mi danas, koji baštinimo najsnažniju antifašističku borbu na tlu Evrope ... valja ponavljati i toj Evropi - vi ste u Drugom svjetskom ratu bili okupirani i imali pokrete otpora. Mi smo imali revoluciju, stvorili vojsku i čitavo vrijeme imali slobodnu teritoriju. Vladali u ratu određenim područjima države, oslobodili je i stvorili državu koja je dugo vremena bila ideal ne slobodnim narodima. Fali ta politika, za antifašistička snaga da kaže i da cijeli svijet čuje šta jeste i u Ukrajini, i u Gazi i diljem Evrope i svijeta, jer za mnoge stvari mi i ne znamo jer nisu toliko medijski eksploatisane. Zato danas nećemo pričati o nama i šta je bilo 1943. To nas je okupilo, to nas je nadahnulo. Pričat ćemo o onome šta mi možemo, šta mi moramo uraditi. Pričat ćemo o 2043., o budućnosti. Ako tako budemo tretirači fašizam i antifašizam onda ova zemlja i ova planeta imaju nade. U suprotnom nestat će - istakao je Đulić.