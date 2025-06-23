Konaković i Zukorlić: Saradnja BiH i Srbije ključna za evropsku budućnost regiona

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas, nakon sastanka sa ministrom u Vladi Republike Srbije Usamom Zukorlićem, da je saradnja među državama regiona ključna za evropske i ekonomske ambicije koje bi građanima trebale osigurati bolji život i zadržati ih na svojim ognjištima.

Kompleksna situacija

Konaković je naglasio je da međunarodni faktori, ali i domaći akteri, očekuju da zemlje zapadnog Balkana pokažu sposobnost saradnje, uprkos izazovima koje nosi kompleksna politička situacija.

– Između BiH i Srbije postoje historijske činjenice oko kojih se nećemo slagati, ali postoji mnogo onih koje mogu donijeti dobro ljudima u obje zemlje – istakao je Konaković, dodavši da je Srbija među vodećim trgovinskim partnerima BiH.

On je podsjetio da je regionalna saradnja od početka njegovog mandata jedan od prioriteta, te da su prve posjete bile usmjerene ka glavnim gradovima susjednih zemalja.

– Danas smo razgovarali i o implementaciji dokumenata iz Berlinskog procesa, koji znače mobilnost ljudi, roba i usluga, što je od velikog značaja za naša tržišta – rekao je Konaković.

Dodao je da je sastanak bio institucionalne prirode, ali da su se dotakli i statusa Bošnjaka, kao teme o kojoj često razgovaraju.

– Emotivno i lično, imao sam odličnu saradnju sa rahmetli muftijom Zukorlićem, koja je bila temelj naših odnosa i koja je doprinijela današnjoj institucionalnoj saradnji – kazao je Konaković.

Na kraju je poručio da je najveći problem regiona odlazak mladih ljudi, te da političari moraju donositi hrabre i pametne odluke u interesu građana.

– Nadam se da će i današnji i budući sastanci donijeti dobro građanima našeg regiona – zaključio je Konaković.

Bitne teme

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije Usame Zukorlić izjavio je da je cilj posjete obnova i jačanje odnosa između Beograda i Sarajeva, te unapređenje regionalne saradnje kao preduslova za stabilnost i mir na Balkanu.

–Imali smo mnogo bitnih tema za razgovor, vrućih i teških, koje većina političara izbjegava, a to su pomirenje, regionalna saradnja i društvena stabilnost – rekao je Zukorlić.

Naglasio je da je ponosan što je prvi ministar u regionu koji nosi titulu zaduženog za pomirenje, te da je ta politika institucionalizovana zahvaljujući naslijeđu njegovog oca akademika Muamera Zukorlića.

– Lično nisam zadovoljan bilateralnom saradnjom između dvije države i želim da iniciramo dolazak viših instanci iz Beograda u Sarajevo i obrnuto – poručio je Zukorlić, dodavši da je to preduslov za stabilnost u državama regiona.

Istakao je i simboličku dimenziju posjete, naglašavajući da je "normalno da Bošnjak dolazi kod Bošnjaka“, kao što je normalno da Srbin iz BiH posjećuje Beograd.

– Odnosi između BiH i Srbije su važni, posebno za bošnjački narod koji živi u Sandžaku, jer on najviše trpi kada su ti odnosi loši – rekao je Zukorlić.

Govoreći o evropskim integracijama, on je istakao značaj Berlinskog procesa i drugih inicijativa koje zbližavaju države, te naglasio da politika pomirenja koju zastupa predstavlja suprotnost ideji "mirnog razdruživanja“.

– Vjerujem da je to nemoguće. Bošnjaci i Srbi su predodređeni da žive zajedno u svim državama regiona. Što prije to shvate i narodi i politička rukovodstva, prije ćemo imati sigurniju budućnost – zaključio je Zukorlić.