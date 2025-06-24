Zvizdić: Nastavljamo pravnu borbu za očuvanje državnih institucija

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić saopćio je da je, nakon objavljivanja neustavnog i nelegalnog Javnog konkursa za izbor Republičke izborne komisije RS u Službenom glasniku RS, danas predao Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine Zahtjev za donošenje Rješenja o neizvršenju Odluke Ustavnog suda BiH u predmetu U-12/24 kojom je, po njegovoj apelaciji, Izborni zakon RS u cijelosti stavljen van snage i prestao da važi sa danom 9. juli 2024. godine.

- Jasno je da se radi o nelegalnom konkursu koji je raspisan na bazi neustavnog zakona i da zbog toga ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice. Riječ je o još jednom pokušaju vlasti u RS-u da kreiraju paralelne institucije, čime vrše dodatni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Jedini nadležni organ za provođenje izbora na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine je Centralna izborna komisija BiH, i sve potrebne procedure za provođenje izbora u BiH već su propisane Izbornim zakonom BiH - saopćio je Zvizdić u objavi na društvenim mrežama.