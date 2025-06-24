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ZAHTJEV USTAVNOM SUDU BIH

Zvizdić: Nastavljamo pravnu borbu za očuvanje državnih institucija

Riječ je o još jednom pokušaju vlasti u RS-u da kreiraju paralelne institucije, čime vrše dodatni udar na ustavni poredak BiH

Denis Zvizdić. FENA

N. Aj.

24.6.2025

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić saopćio je da je, nakon objavljivanja neustavnog i nelegalnog Javnog konkursa za izbor Republičke izborne komisije RS u Službenom glasniku RS, danas predao Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine Zahtjev za donošenje Rješenja o neizvršenju Odluke Ustavnog suda BiH u predmetu U-12/24 kojom je, po njegovoj apelaciji, Izborni zakon RS u cijelosti stavljen van snage i prestao da važi sa danom 9. juli 2024. godine.

- Jasno je da se radi o nelegalnom konkursu koji je raspisan na bazi neustavnog zakona i da zbog toga ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice. Riječ je o još jednom pokušaju vlasti u RS-u da kreiraju paralelne institucije, čime vrše dodatni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Jedini nadležni organ za provođenje izbora na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine je Centralna izborna komisija BiH, i sve potrebne procedure za provođenje izbora u BiH već su propisane Izbornim zakonom BiH - saopćio je Zvizdić u objavi na društvenim mrežama.

Zvizdićev zahtjev. Facebook

Zbog toga je zatražio od Ustavnog suda BiH da u skladu sa članom VI/5. Ustava BiH prema kojem su "odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće" da donese Rješenje o neizvršenju odluke Ustavnog suda BiH po njegovoj ranijoj apelaciji u predmetu U-12/24 i da u skladu sa Pravilima Ustavnog suda BiH obavijesti Tužilaštvo BiH o neizvršenju odluke Ustavnog suda BiH, radi daljeg postupanja u skladu sa zakonom.

# DENIS ZVIZDIĆ
# RS
# USTAVNI SUD BIH
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