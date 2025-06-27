I naša zemlja prati evropske trendove: U BiH je heroin "out", sintetičke supstance su "in"

Iz Evropske agencije za drogu (EMCDDA) u svom godišnjem izvještaju su obznanili da masovni uvoz novih sintetičkih droga, uključujući ranije nepoznate supstance i potentne opioide, predstavlja rastuću prijetnju Evropi. U izvještaju se posebno ističe rastuća zabrinutost zbog pojave novih sintetičkih opioida, dok je s druge strane kanabis i dalje najčešće konzumirana ilegalna droga u Evropi. Da je heroin, kao droga, sve manje zastupljen i kod nas, a da je sve veći broj novih sintetičkih supstanci, potvrdio je dr. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Normalan život - Sintetičke supstance se lako nabavljaju i zapravo potiču novi način ponašanja i podižu raspoloženje. Tu je vrlo teško doći do pravog terapijskog odgovora i to zahtijeva da mi kao društvo sagledamo cjelinu i da ne možemo, da tako kažem, na umjetan način biti veseli nego sagledati puteve normalnog života i normalnog funkcioniranja – kazao je dr. Skočibušić, naglasivši da su droge danas, nažalost, postale sastavni dio života.

Dr. Skočibušić: Sastavni dio života . Avaz Dr. Skočibušić: Sastavni dio života . Avaz

Prema posljednjim podacima ZJZFBiH iz Registra liječenih ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Federaciji BiH, do sada je registrirano 1.120 liječenih ovisnika, uglavnom iz velikih centara za liječenje ovisnosti, sa stopom ovisnosti 51,6/100.000 stanovnika. Također, isti podaci pokazuju da s opojnim drogama više eksperimentiraju školska djeca i omladina te da je dob prvog uzimanja glavnog sredstva najčešće između 15 i 24 godine.

Marić: Kriminogene skupine . Avaz Marić: Kriminogene skupine . Avaz