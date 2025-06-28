Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REFORMSKA AGENDA

Profesor Enver Kazaz za "Avaz": Ohrabrujući signal iz Vijeća ministara, mislim da je finansijski momenat bio ključan

Ne vjerujem da je kompromis oko Izbornog zakona u Domu naroda moguć i plašim se te blokade do narednih izbora

Enver Kazaz. BHRT

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

28.6.2025

Odlično je da je Vijeće ministara BiH usvojilo Reformsku agendu za Plan rasta i otvorilo na neki način vrsta Evropske unije, izjavio je za "Avaz" univerzitetski profesor i politički analitičar Enver Kazaz. U razgovoru za "Avaz" on ističe da je na ovaj način Vijeće ministara pokazalo da vlast na državnom nivou ipak funkcionira.

- Međutim, ako se EU bude držala svojih odluka teško je da ćemo mi moći uhvatiti priključak za zemljama regije. Imamo blokiran Dom naroda, imamo neriješenu ustavnu krizu, HDZ insistira na donošenju izbornog zakona i to će biti glavne političke teme, vjerujem i do narednih izbora. Ali ohrabrujuće je to da gospođa Krišto i Vijeće ministara rade na evropskom putu BiH i to je jedan pozitivan signal - kazao nam je Kazaz.

Usvajanjem nacrta Reformske agende BiH je u posljednjem trenutku izbjegla sankcije i umanjenje sredstava iz Plana rasta, koja su namijenjena za našu zemlju. Iz Vijeća ministara poručuju da finansijski momenat nije bio odlučujući, već da su ministri pokazali političku odgovornost prema građanima i evropskom putu kojeg svi podržavaju.

- Koliko sam vidio, predsjedavajuća Krišto je rekla da smo izbjegli finansijske sankcije EU. Ja vjerujem da je taj momenat zapravo bio ključan. Ako se pogleda ekonomsko stanje BiH, naročito entiteta RS, onda je jasno da je njima nasušno potreban novac i to je pretpostavljam glavni motiv. Međutim, nevažno je šta je motiv, već šta je učinak. Ipak ne vjerujem da je kompromis oko Izbornog zakona u Domu naroda moguć i plašim se te blokade do narednih izbora, bez obzira na relativno uspješan rad Vijeća ministara - ističe profesor Enver Kazaz za "Avaz".

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# ENVER KAZAZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.