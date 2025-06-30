Program rehabilitacije za pripadnike boračke populacije na bazenima Otoka i Dobrinja

Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine realizira program besplatne rehabilitacije za pripadnike boračke populacije, ratne vojne invalide i članove Udruženja logoraša sa područja općine Novi Grad Sarajevo na Olimpijskom bazenu Otoka i otvorenom bazenu Dobrinja.

Za tu namjenu iz budžeta Općine za 2025. godinu izdvojeno je 45.000 KM.

Sporazume o realizaciji ovog programa potpisao je pomoćnik načelnika za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Tahir Mašić, sa direktorima JP “Olimpijski bazen Otoka” Avdijom Hasanovićem i JP “Lokom” Adnanom Šabanovićem.

Prema planu raspodjele sredstava, 30.000 KM namijenjeno je za korištenje usluga bazena Otoka, a 15.000 KM za bazen Dobrinja.

Pomoćnik načelnika za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Tahir Mašić istakao je da je cilj rehabilitacije omogućiti borcima ne samo fizičko, već i mentalno zdravlje, te osigurati dodatne sadržaje koji doprinose njihovoj kvaliteti života.

Direktor JP “Olimpijski bazen Otoka” Avdija Hasanović zahvalio je Općini Novi Grad Sarajevo na dugogodišnjoj saradnji i povjerenju, ističući da je projekat besplatne rehabilitacije iznimno značajan za boračku populaciju.

- Vizionarski je Općina Novi Grad Sarajevo pokrenula ovaj projekat prije šest godina, a u međuvremenu su se priključili i Ministarstvo za boračka pitanja KS, Grad Sarajevo i neke od drugih općina - rekao je Hasanović.

U ime JP “Lokom”, direktor Adnan Šabanović naglasio je značaj uključivanja bazena Dobrinja u program rehabilitacije, čime se dodatno proširuju dostupni kapaciteti za pripadnike boračke populacije s područja općine Novi Grad.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo i ostaje otvoren do kraja budžetske godine ili do utroška planiranih sredstava, odnosno do podjele svih propusnica. Prednost će imati korisnici koji ranije nisu koristili ovu vrstu podrške.