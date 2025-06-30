Ponavljanje postupka Mehmedu Aleševiću za zločine u Bužimu

Državni Sud donio je odluku o ponavljanju postupka, Mehmedu Aleševiću optuženom za zločine nad zatočenim civilima u Bužimu 1994. i 1995., potvrđeno je Detektoru.

Iz Državnog suda su u odgovoru naveli da je statusna konferencija u tom predmetu zakazana za četvrtak, 3. jula.

Alešević je osuđen na pet godina zatvora jer je s drugim vojnim policajcima nečovječno postupao prema zatočenicima u improvizovanom zatvoru u bivšem hotelu “Radoč” u Bužimu od decembra 1994. do marta 1995. godine. On je, prema presudi, učestvovao u teškom zlostavljanju zatvorenika, udarajući ih palicama, nogama i rukama po raznim dijelovima tijela. Alešević je proglašen krivim po devet tačaka optužnice za teška zlostavljanja, dok je po jednoj tački oslobođen. Vijeće je odbilo tri tačke optužnice. Proglašen je krivim u svojstvu referenta Vojne policije 505. bužimske brigade Armije Bosne i Hercegovine.

Vijeće je tada utvrdilo da su zločini počinjeni za vrijeme sukoba između Armije BiH i Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadne Bosne, a da su oštećeni bili civili, onesposobljeni za borbu.

Detektor je ranije pisao da je Sud Bosne i Hercegovine osudio na godinu dana zatvora zaštićenog svjedoka zbog davanja lažnog iskaza u predmetu Alešević.

U obrazloženju te presude je navedeno da je poslije davanja lažnog iskaza optuženi stupio u kontakt sa suprugom Aleševića i da je tada pristao da se pokrene postupak protiv njega.