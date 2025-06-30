U Skoplju počinje dvodnevni samit EU – zapadni Balkan: BiH očekuje "ulaznicu" za Plan rasta

U Skoplju danas počinje dvodnevni samit predstavnika EU i zemalja zapadnog Balkana - Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije i Crne Gore. Susret je posvećen Planu rasta, a svoj dolazak je najavila i evropska komesarka za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Kao jedina zemlja koja to do sada nije uradila, BiH na ovom samitu očekuje važan odgovor na pitanje hoće li se priključiti ostalim državama i dobiti prva sredstva iz Plana rasta – finansijski instrument vrijedan 6 milijardi eura, namijenjen intenziviranju reformi, ubrzanju ekonomskog rasta te bržoj integraciji država zapadnog Balkana u EU. Za BiH je predviđeno ukupno blizu milijardu eura, od čega bi u prvoj tranši naša zemlja trebala dobiti 70 miliona eura. Niži nivoi Vijeće ministara BiH je u petak, na telefonskoj sjednici, usvojilo nacrt Reformske agende. Iako će ona ići na dodatna usaglašavanja s nižim nivoima vlasti, prvi signali iz Brisela su pozitivni. Očekuje se i zvanična potvrda da je BiH na ovaj način napravila pozitivan iskorak, ali istovremeno i izbjegla sankcije koje su bile u pripremi, a kojima bi se iznos sredstava za BiH bespovratno umanjio.

Ćerimagić: Nada da je stvar završena . Ustupljena fotografija Ćerimagić: Nada da je stvar završena . Ustupljena fotografija

- Uzimajući u obzir reakciju komesarke Kos i šefa Delegacije EU u BiH, ono što je usvojeno na Vijeću ministara BiH očigledno se vidi kao pozitivan korak. Javnost u BiH ne zna kako taj nacrt Reformske agende izgleda, niti šta je tačno usvojeno, tako da imamo dvije opcije – da vjerujemo EU i kažemo ok, oni možda znaju nešto više i to ide u pravom pravcu, da BiH konačno iskoristi ono što joj se nudi. Ili da pratimo ono što je do sada bio slučaj, a to je da sve dok se zaista ne finalizira sve što je potrebno ne treba imati previše nade da je stvar završena – kazao je za „Avaz“ Adnan Ćerimagić, viši analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) iz Berlina. Proširene delegacije Komesarka za proširenje Marta Kos danas će se najprije sastati s premijerom Sjeverne Makedonije Hristijanom Mickoskim, a zatim održati i sastanak s proširenim delegacijama zemalja regiona.

Kos: Najavila dolazak . Ustupljena fotografija Kos: Najavila dolazak . Ustupljena fotografija