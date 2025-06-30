U Skoplju počinje dvodnevni samit EU – zapadni Balkan: BiH očekuje "ulaznicu" za Plan rasta

U Skoplju danas počinje dvodnevni samit predstavnika EU i zemalja zapadnog Balkana - Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije i Crne Gore. Susret je posvećen Planu rasta, a svoj dolazak je najavila i evropska komesarka za susjedstvo i proširenje Marta Kos.
Kao jedina zemlja koja to do sada nije uradila, BiH na ovom samitu očekuje važan odgovor na pitanje hoće li se priključiti ostalim državama i dobiti prva sredstva iz Plana rasta – finansijski instrument vrijedan 6 milijardi eura, namijenjen intenziviranju reformi, ubrzanju ekonomskog rasta te bržoj integraciji država zapadnog Balkana u EU. Za BiH je predviđeno ukupno blizu milijardu eura, od čega bi u prvoj tranši naša zemlja trebala dobiti 70 miliona eura.
Niži nivoi
Vijeće ministara BiH je u petak, na telefonskoj sjednici, usvojilo nacrt Reformske agende. Iako će ona ići na dodatna usaglašavanja s nižim nivoima vlasti, prvi signali iz Brisela su pozitivni. Očekuje se i zvanična potvrda da je BiH na ovaj način napravila pozitivan iskorak, ali istovremeno i izbjegla sankcije koje su bile u pripremi, a kojima bi se iznos sredstava za BiH bespovratno umanjio.
- Uzimajući u obzir reakciju komesarke Kos i šefa Delegacije EU u BiH, ono što je usvojeno na Vijeću ministara BiH očigledno se vidi kao pozitivan korak. Javnost u BiH ne zna kako taj nacrt Reformske agende izgleda, niti šta je tačno usvojeno, tako da imamo dvije opcije – da vjerujemo EU i kažemo ok, oni možda znaju nešto više i to ide u pravom pravcu, da BiH konačno iskoristi ono što joj se nudi. Ili da pratimo ono što je do sada bio slučaj, a to je da sve dok se zaista ne finalizira sve što je potrebno ne treba imati previše nade da je stvar završena – kazao je za „Avaz“ Adnan Ćerimagić, viši analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) iz Berlina.
Proširene delegacije
Komesarka za proširenje Marta Kos danas će se najprije sastati s premijerom Sjeverne Makedonije Hristijanom Mickoskim, a zatim održati i sastanak s proširenim delegacijama zemalja regiona.
- Već smo dobili pozitivne signale da je to dobro, da smo napravili iskorak i ja se nadam da će oni koji odlučuju o tome, i povjerenica za susjedstvo i proširenje, na svaki način pozitivno ocijeniti ove korake. Da će BiH biti tamo gdje joj je mjesto, u ovom projektu sa svim drugim zemljama – kazala je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto prije polaska u Skoplje.
Blokade na EU putu
U iščekivanju vijesti iz Skoplja, zastoj i blokade na evropskom putu, neusvajanje Zakona o Sudu BiH, Zakona o VSTV-u i imenovanje glavnog pregovarača, privremeno će „pod tepih“. Kao i neizvjesnost u vezi s usaglašavanjem teksta Reformske agende, kroz glomazan i kompliciran mehanizam koordinacije u BiH. Jedina, ali bitna novina je da će, za razliku od ranije, konačan stav o finalnom tekstu dati Vijeće ministara, te da barem kantoni neće biti u mogućnosti da blokiraju njegovo usvajanje.