Besplatan prijevoz za učenike i studente i tokom ovogodišnjeg raspusta

Pripadnici Ministarstva saobraćaja KS održali su sastanak s GRAS-om i Centrotransom te je postignut dogovor da bude besplatan javni prijevoz za učenike.

Učenici trećeg i četvrtog razreda i studenti do 2023. godine nisu imali besplatan javni prevoz.

- Odluka Ministarstva saobraćaja i Vlade Kantona Sarajevo je da im se to omogući, jer smo se strateški opredijelili da mladim ljudima našeg kantona obezbijedimo najpovoljniji javni prevoz. Isto tako naša odluka je bila da subvencioniramo prevoz učenicima i studentima i tokom trajanja raspusta i to smo kroz izdvajanje subvencija i postizali u ranijim godinama - izjavio je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Zahvaljujući subvencijama Vlade i saradnji s prevoznicima i ove godine učenici i studenti će moći tokom raspusta koristiti besplatno javni prevoz.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo zahvaljuje se GRAS-u i Centrotransu na kooperativnosti i saradnji.