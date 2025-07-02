Na UKC RS rođeno trinaest, u Zenici šest beba

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođene su tri bebe, dvije djevojčice i dječak, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno šest beba, tri dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici Zenica rođeno je šest beba, tri dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" u Mostaru rođen je dječak.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođeno je sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice.

Na Univerzitetsko kliničkom centru RS rođeno je trinaest beba, jedanaest dječaka i dvije djevojčice.