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IZVJEŠTAJ IZ PORODILIŠTA

Na UKC RS rođeno trinaest, u Zenici šest beba

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" u Mostaru rođen je dječak

Bebe u bolnici. Fena

Piše: Amila Ovčina

2.7.2025

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođene su tri bebe, dvije djevojčice i dječak, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno šest beba, tri dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici Zenica rođeno je šest beba, tri dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" u Mostaru rođen je dječak.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođeno je sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice.

Na Univerzitetsko kliničkom centru RS rođeno je trinaest beba, jedanaest dječaka i dvije djevojčice. 

# ROĐENJE
# BEBE
# BEBA
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