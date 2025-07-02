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ZLOUPOTREBA POLOŽAJA

Sud BiH zaprimio optužnicu protiv Osmice i Debevca, odluka o potvrđivanju naknadno

Uz Osmana Mehmedagića i ranka debevca optužen i MIlisav Pijuk

Osman Mehmedagić i Ranko Debevec. Facebook

B. C.

2.7.2025

Sud Bosne i Hercegovine je 1.7.2025. godine zaprimio optužnicu Tužilaštva BiH u predmetu Ranko Debevec i dr. (S1 2 K 047095 25 Ko), koja osumnjičene Ranka Debevca, Osmana Mehmedagića i Milisava Pijuka tereti da su radnjama opisanim u optužnici, počinili krivična djela kako slijedi:

Ranko Debevec – zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH, pod tačkom 2 optužnice – krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. i 2. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH; pod tačkom 3 optužnice – krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. stav 1. KZBiH; pod tačkom 4 optužnice – krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. stav 1. KZBiH; pod tačkom 5 optužnice – krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje iz člana 147.a KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH; pod tačkom 6 optužnice – krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova BiH i lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. KZFBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, a sve u vezi sa članom 53. KZBiH;


Osman Mehmedagić – zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH, pod tačkom 7 optužnice – krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 2. KZBiH, pod tačkom 8 optužnice – krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH, sve u vezi sa članom 53. KZBiH;

Milisav Pijuk – neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje iz člana 147.a KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, pod tačkom 6 optužnice – krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova BiH i lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, a sve u vezi sa članom 53. KZBiH.

Odluka Suda o zaprimljenoj optužnici bit će donesena u zakonom propisanom roku, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

# OPTUŽNICA
# RANKO DEBEVEC
# ZLOUPOTREBA POLOŽAJA
# OSMAN MEHMEDAGIĆ
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