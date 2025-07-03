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IZVJEŠTAJ IZ PORODILIŠTA

U Sarajevu rođeno 17, u Zenici 8, na UKC RS 10 beba

Na UKC Tuzla rođen je dječak

Bebe u bolnici. Fena

Piše: Amila Ovčina

3.7.2025

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođeno je deset beba, šest djevojčica i četiri dječaka, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici Zenica rođeno je osam beba, četiri dječaka i četiri djevojčice.

Na UKC Tuzla rođen je dječak.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođene su tri bebe, dvije djevojčice i dječak.

Na Univerzitetsko kliničkom centru RS rođeno je deset beba, šest djevojčica i četiri dječaka. 

# ROĐENJE
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# POROĐAJ
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