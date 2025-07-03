Enver Bijedić i ostali optuženi oslobođeni krivice u slučaju "Rudnik soli Tuzla"

Enver Bijedić, bivši državni parlamentarac i predsjednik stranke Socijaldemokrate BiH, pravosnažno je oslobođen svih optužbi u predmetu "Rudnik soli Tuzla". Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je oslobađajuću presudu, kojom su, osim Bijedića, krivnje oslobođeni i svi ostali optuženi u ovom višegodišnjem procesu. Sud je odbio žalbu Tužilaštva Tuzlanskog kantona, ocijenivši je kao neosnovanu, s obrazloženjem da se tužilac u žalbi bavio vlastitim viđenjem slučaja, a ne činjenicama utvrđenim tokom suđenja.

Hapšenje pred kamerama

Hapšenje Envera Bijedića u februaru 2021. godine bilo je praćeno velikom pažnjom javnosti. U akciji SIPA-e, izvedenoj pred kamerama, učestvovalo je čak 60 specijalaca. Pretresi su sprovedeni pred očima televizijskih ekipa, dok je čitav proces, prema dostupnim informacijama, državu koštao stotine hiljada maraka.

Optužnica je tvrdila da su Bijedić i drugi optuženi pogodovali firmi Mining & Drilling iz Gračanice kako bi dobila posao izvođenja radova na bušotinama ležišta kamene soli Tetima, kojim upravlja Rudnik soli Tuzla. Sada, gotovo četiri godine kasnije, sud je presudio da za takve tvrdnje nema dokaza.

– Meni su četiri i po godine prošle bez prava na život. Tužilac Ćazim Serhatlić odmah je zatražio da mi se zabrani rad, a tada sam bio zastupnik u Parlamentu BiH. Zbog ovog procesa nisam mogao konkurisati ni za jedan posao. Uništeno mi je zdravlje, karijera i ugled, kako moj lično, tako i moje porodice. Trauma koju su moja supruga i kćerka preživjele je nenadoknadiva – rekao je Bijedić u izjavi za Faktor.

Oslobođeni i drugi

Ističe kako je riječ o drugoj optužnici koju je protiv njega podigao isti tužilac, te da je i po prvoj pravosnažno oslobođen. Posebno naglašava izjavu tadašnjeg šefa jednog odjela u Tužilaštvu TK, Dalibora Bingasa, koji je neposredno nakon hapšenja javno govorio da se radi o kriminalu vrijednom 5,5 miliona KM – što se na kraju ispostavilo kao netačno.

– Ja ću sada putem suda pokušati potražiti satisfakciju za nepravdu koja mi je učinjena – poručio je Bijedić, dodajući da je riječ o politički motiviranom progonu, koji je povezan s činjenicom da je njegova stranka postala ozbiljna konkurencija SDP-u u Tuzlanskom kantonu. Tvrdi da je tužilac Serhatlić godinama ranije, dok je bio ministar prometa i komunikacija FBiH, pokušavao izvršiti pritisak da zaposli njegovu suprugu u BH Telecomu, uz prijetnje da će, ukoliko to ne učini, blokirati rad baznih stanica. Kako na to nije pristao, vjeruje da je tužilac koristio svoj položaj kako bi mu se osvetio.

Pravosnažna presuda oslobađa krivice i druge optužene u ovom predmetu, uključujući tadašnju odgovornu osobu firme Mining & Drilling, bivše direktore Rudnika soli Tuzla, nekadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora, bivšeg ministra privrede u Vladi TK, te članove komisije koja je nadgledala tenderski proces. Sud je zaključio da nijedan od njih nije prekršio zakon.