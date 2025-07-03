Uz muziku i okuse Nju Orleansa proslavljen 249. rođendan Amerike

U Ambasadi SAD u Sarajevu svečano je obilježen 4. juli, Dan nezavisnosti. Uz muziku i okuse Nju Orleansa, grada koji, baš kao i Bosna i Hercegovina, spaja različite kulture u jednu posebnu priču proslavljen je 249. rođendan Amerike.

Kako je rekao otpravnik poslova a.i. Daniel Koski: "Džez ne nastaje kada svako svira svoju melodiju – on oživi samo kada ljudi slušaju jedni druge, vjeruju jedni drugima i stvaraju nešto što je veće od njih samih.”

- Sjedinjene Države očekuju da će građani Bosne i Hercegovine, a posebno njihovi izabrani lideri – od kojih su mnogi večeras ovdje – sarađivati u izgradnji funkcionalnije, demokratskije i naprednije zemlje. To znači birati kompromis, a ne podjele. Napredak, a ne politiku. I sljedeću generaciju umjesto sljedećih izbora. To znači uvažavanje prošlosti zemlje bez jednostranog pristupa ili razdvajanja, a uz pronalaženje snage u zajedničkom cilju i u korist sviju.

Sjedinjene Države ponosne su što su vaš partner na ovom putovanju. Ostajemo predani podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. I podržavamo njen put prema budućnosti sa više demokratije, sigurnosti i prosperiteta. Ali, takođe želimo jasno reći: ovi ciljevi ne mogu se ostvariti samo izvana. Zapamtimo, demokratija je više od krajnjeg odredišta. Ona je nešto na čemu se radi svaki dan. Ona je proces izgradnje, obnove i vjerovanja u ono što je veće od nas samih – kazao je Koski na obilježavanju, objavljeno je na zvaničnom FB profilu Ambasade SAD u Sarajevu.