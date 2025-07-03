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SLOVENSKA MINISTRICA

Fajon: Sjećanja na genocid u Srebrenici moraju ostati živa

Posjetila je Muslimanski kulturni centar u Ljubljani, gdje je pogledala izložbu pod nazivom "30 godina od genocida u Srebrenici

Tanja Fajon. BSF/Tadej Kreft

Anadolija

3.7.2025

Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon posjetila je Muslimanski kulturni centar u Ljubljani, gdje je pogledala izložbu pod nazivom "30 godina od genocida u Srebrenici - sjećanja svjedoka koji danas žive među nama", javlja Anadolu.

Tom prilikom ministrica Fajon zahvalila se svjedocima koji su odlučili govoriti o svojim bolnim iskustvima, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na ovaj nezamisliv zločin.

- Sjećanja na genocid u Srebrenici moraju ostati živa kako bismo učili iz prošlosti i osigurali da se takvi zločini više nikada ne ponove - poručila je Fajon.

Fajon je tokom posjete Muslimanskom kulturnom centru razgovarala i s muftijom Nevzetom ef. Porićem.

# TANJA FAJON
# SREBRENICA
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