Lendo otvorio 19. međunarodni sajam 'Dani maline' u Novom Travniku

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo prisustvovao je danas svečanom otvaranju 19. međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma "Dani maline", koji se tradicionalno održava u Novom Travniku.

U obraćanju potpredsjednik Lendo istakao je značaj ovog sajma, koji ove godine obilježava simboličnu punoljetnost, te naglasio da je manifestacija prerasla okvire lokalnog događaja i postala prepoznatljiva institucija ruralnog razvoja, promocije domaće proizvodnje i očuvanja prirodnih resursa.

- Dani maline nisu samo sajam - oni su poziv na saradnju, umrežavanje i zajedničko djelovanje. Ovo je prostor u kojem se razmjenjuju znanja, ideje i primjeri dobre prakse iz oblasti organske proizvodnje, agroturizma, gastronomije i očuvanja tradicije - poručio je potpredsjednik Lendo.

Posebno je naglasio važnost ovogodišnje teme sajma - izazovi poljoprivrede i ruralni razvoj, u vremenu kada je nužno dodatno jačati ekonomiju ruralnih sredina, otvarati nova radna mjesta i unaprijediti uslove života u lokalnim zajednicama.

Lendo je uputio zahvalnost svim poljoprivrednicima, proizvođačima, članovima udruženja i entuzijastima koji, svojim znanjem, radom i ustrajnošću, doprinose jačanju domaće proizvodnje.

Na kraju obraćanja, potpredsjednik Lendo je svečano proglasio 19. međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma "Dani maline" otvorenim, uz želje za uspješan rad, kvalitetnu saradnju i prijatan boravak svih učesnika i gostiju u Novom Travniku, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednika FBiH Refika Lende.