Prijatelji zapadnog Balkana: Hitnost Plana rasta EU i rizik za BiH

Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 100 miliona eura u korist drugih partnera iz regije ukoliko politički akteri u BiH hitno ne finaliziraju Reformsku agendu. Reformska agenda je nedavno usvojena odlukom Vijeća ministara koja ohrabruje. Sredstva iz Plana rasta EU, koja iznose ukupno milijardu eura za BiH, namijenjena su poboljšanju infrastrukture u zemlji.

Ključne reforme

Od ovog snažnog angažmana EU koristi će imati svi građani. Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Italija, Slovačka i Slovenija osnovale su 2023. godine u okviru Vijeća Evropske unije neformalnu grupu Prijatelja zapadnog Balkana. Naš cilj je bio i ostao podrška i promocija punopravnog članstva partnera sa zapadnog Balkana – uključujući i Bosnu i Hercegovinu – u Evropskoj uniji.

Od 2023. godine naše zemlje su poslale jasnu poruku: budućnost BiH je unutar Unije; ponovno ujedinjenje evropske porodice mora biti prioritet, naročito u vremenu geopolitičkih previranja. Zahvaljujući tim porukama i našoj zajedničkoj posvećenosti, pozicionirali smo se među predvodnicima podrške BiH na njenom putu ka članstvu u EU.

Od tada je na ovom polju ostvaren značajan napredak. Svi znate za najvažniji: u martu 2024. godine, EU je odlučila otvoriti pregovore o pristupanju s BiH. Sada je ključno zadržati taj zamah – nema vremena za gubljenje. To se ne odnosi samo na proces proširenja, već i na Plan rasta za zapadni Balkan. Cilj Plana je da podstakne partnere sa zapadnog Balkana na provođenje ključnih reformi na putu ka članstvu u EU, te da unaprijedi postepenu integraciju unutar regije i regije s EU u oblastima poput finansija, saobraćaja, digitalne povezanosti i Jedinstvenog tržišta EU – koristi koje će osjetiti svaki građanin. Sve to je omogućeno i povećanom finansijskom pomoći, koja samo za BiH iznosi više od milijardu eura.

Da bi dobili ta sredstva, partneri sa zapadnog Balkana moraju s Evropskom komisijom usaglasiti Reformsku agendu. Ideja je jednostavna: veća sredstva za podršku reformama koje će koristiti građanima i olakšati integraciju u EU. U slučaju BiH, te reforme mogu izazvati bez presedana transformacijski učinak: unaprijeđeno poslovno okruženje uz veću integraciju s Jedinstvenim tržištem EU može biti prekretnica i ubrzati usklađivanje ekonomskih i socijalnih pokazatelja BiH s onima u državama članicama EU. Jednostavno rečeno: više blagostanja, više investicija i veće plate.

Do sada su svi ostali partneri sa zapadnog Balkana već usvojili svoje Reformske agende. Stoga pozivamo sve političke lidere u BiH da hitno finaliziraju usvajanje Reformske agende zemlje, kako bi BiH mogla u potpunosti iskoristiti ovu jedinstvenu priliku: usvojena Reformska agenda otvara mogućnost za više od milijardu eura investicija, nakon što se reforme provedu, a ta sredstva će biti na raspolaganju BiH do kraja 2027. godine.

Držati korak

Zato pozdravljamo jednoglasni politički dogovor postignut na sjednici Vijeća ministara prošlog petka: to je veliki iskorak ka predaji finalizirane Reformske agende i odličan znak napretka na evropskom putu zemlje – što zahtijeva i podržava velika većina građana BiH – u oba entiteta. Prije nekoliko dana, evropska komesarka za proširenje Marta Kos i lideri šest partnera sa zapadnog Balkana okupili su se u Skoplju na uspješnom sastanku na visokom nivou fokusiranom na Plan rasta. Kako je podsjetila komesarka Kos, u samo 20 mjeseci, EU i zapadni Balkan prešli su put od ideja do rezultata.

U fragmentiranom svijetu, proširenje – uključujući i Plan rasta – mora ostati prioritet: za EU i njene članice, ali i za zapadni Balkan. Iskorištavanje ove prilike je od ključne važnosti: samo na taj način će obični građani i privrednici moći početi uživati neke od koristi punopravnog članstva u EU čak i prije formalnog pristupanja BiH. Samo tako će BiH – cijela BiH – moći držati korak sa ostalim partnerima sa zapadnog Balkana.

Stoga apelujemo da se finalizirana Reformska agenda preda Evropskoj komisiji u narednim satima, kako bi se spriječilo da BiH izgubi 100 miliona eura (!) iz svog udjela, koji bi inače bio preraspodijeljen drugim partnerima u regiji. BiH ima ogroman potencijal – potencijal koji do sada nije u potpunosti iskorišten. Stoga pozivamo sve političke aktere da teže ovom zajedničkom i nadstranačkom cilju, u interesu konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.

Do sada su svi ostali partneri sa zapadnog Balkana već usvojili svoje reformske agende. Stoga pozivamo sve političke lidere u BiH da hitno finaliziraju usvajanje Reformske agende zemlje, kako bi BiH mogla u potpunosti iskoristiti ovu jedinstvenu priliku: usvojena Reformska agenda otvara mogućnost za više od milijardu eura investicija

Autori teksta su:

Nj.E. Georg Diwald, ambasador Republike Austrije, Nj.E. Jana K. Lolić Šindelková, ambasadorica Češke Republike, Nj.E. Ivan Sabolić, ambasador Republike Hrvatske, Nj.E. Ioanna Efthymiadou, ambasadorica Helenske Republike, Nj.E. Sarah Eti Castellani, ambasadorica Republike Italije, Nj.E. Roman Hlobeň, ambasador Slovačke Republike i Nj.E. Damijan Sedar, ambasador Republike Slovenije







