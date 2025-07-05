Senadin Lavić za "Avaz" o narodu koji postoji i kad mu to niko ne priznaje: Bosna daje identitet

Biti Bosanac u Bosni i Hercegovini znači nositi ime bez rubrike, identitet bez priznanja i pripadnost koja se osporava s obje strane – sistema i ulice. U zemlji gdje se građani razvrstavaju kao „konstitutivni“, a ne kao ljudi, gdje se pripadnost mjeri krvnom slikom i vjerom predaka, identitet Bosanca ostaje između redova – prepoznatljiv, ali nepoželjan.

To ime ne piše u zakonima, ali se šapuće u redovima na granici, u inatu, u tuđim zemljama, u humoru koji je odbrambeni mehanizam naroda koji preživljava – bez potvrde.

O tome šta zapravo znači biti Bosanac u savremenoj BiH, za portal "Avaza" govorio je profesor dr. Senadin Lavić, sociolog koji se decenijama bavi pitanjem nacionalnog identiteta, države i kulture pripadnosti.

Pravo postojanja

- U našem slučaju radi se o vrlo spornom razumijevanju nacionalnog ili državljanskog identiteta, što je rezultat nedostatka svijesti o naciji kao političkoj zajednici slobodnih i ravnopravnih građana, koji se upravljaju prema vladavini prava u okviru jedne države - kaže profesor Lavić.

Prema njegovim riječima, u BiH još uvijek postoji primitivno nerazumijevanje pojma nacije i njenog distingviranja od etničko-religijske grupe kao jednog od oblika društvenosti.

- U 20. stoljeću došlo je do dramatičnog zamućivanja demonima Bosanac/Bosanka koji je direktno vezan za Bosnu. Stalno se potkopavalo to bosansko ime i potiskivalo da bi na njegovo mjesto stupilo neko drugo iz susjedstva - objašnjava prof. Lavić.

Danas, kaže, imamo internacionalno priznatu državu, ali još nemamo svijest o njoj kao zajedničkom političkom okviru.

- Pripadanje državi BiH je svojstvo svakog građanina, koje mu daje nacionalnost. Bosna daje nacionalnost i nacionalni identitet - istakao je.

"Tamo smo svoji"

Za razliku od domaće zbunjenosti i otpora, bosanski identitet u dijaspori živi jasnije i s više ponosa.

- Ljudi koji žive u uređenim evropskim državama znaju da je nacija jednako država. Tamo vas niko ne pita za etničko ili religijsko opredjeljenje – to je svugdje privatna stvar. Važna je državna pripadnost, to je nacionalnost. Postojanje države BiH označava postojanje bosanske nacionalnosti. Svijet u kojem živimo uređen je prema sistemu "ujedinjenih nacija". Nacija je politička forma ljudske društvenosti - naglašava prof. Lavić.

Ali upravo to jasno i samopouzdano bosanstvo koje se slobodno nosi vani, ovdje se često mora skrivati. U zemlji gdje ti ime određuje prostor, a pripadnost granicu, ostati Bosanac postaje pitanje inata.

Inat opstanka

Biti Bosanac danas znači trajati uprkos svemu, bez podrške sistema, bez ustavne adrese, ali s jasnim osjećajem da pripadaš zemlji koju voliš više nego što ona priznaje tebe.

- Bosanski identitet proizlazi iz povijesnog, kulturnog, antropološkog i političkog postojanja Bosne. Danas je to pravno-politička činjenica "par excellence". To znači da Bosna, u svome povijesnom postojanju, daje i oblikuje bosanski identitet. Zbog toga je duboko ukorijenjen u nama - za kraj poručuje profesor Lavić.

Biti Bosanac danas znači imati dom bez adrese u ustavu. Znači pripadati svima i nikome. Znači preživjeti bez priznanja – i opstati bez podrške.

Ali možda je baš zbog toga ovaj identitet najotporniji, jer nikada nije imao kome da se objasni.

Pa je morao preživjeti – sam.