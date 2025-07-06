Održan vjerski program "Pred duše šehida Srebrenice i Bosne i Hercegovine" u džamiji Donje Ravno

Vojno muftijstvo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Bugojno, organizovalo je u subotu, 5. jula 2025. godine, vjerski program Mevlud, zikr i dovu pod nazivom „Pred duše šehida Srebrenice i Bosne i Hercegovine“.

Program je održan u džamiji Donje Ravno, općina Kupres.

Vojni imami

U ovoj značajnoj duhovnoj manifestaciji učestvovali su vojni imami Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predvođeni vojnim muftijom, imami s područja Medžlisa Islamske zajednice Bugojno, kao i stanovnici i gosti ovog najvećeg povratničkog mjesta u općini Kupres. Prigodnim vjerskim sadržajima evocirana su sjećanja na nevino stradale šehide Srebrenice, kao i na sve šehide naše domovine Bosne i Hercegovine.

Povodom ovoga događaja Vojni muftija Nesib ef. Hadžić je izjavio:

- Vojno muftijstvo je zaprimilo poziv Medžlisa Islamske zajednice Bugojno da zajednički organiziramo program koji bi bio povezan sa obilježavanjem 11. jula, godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici i okolini. Rado smo prihvatili tu inicijativu, jer je ovakvih sadržaja i podsjećanja prijeko potrebno, ne primarno zbog šehida, koji će, ako Bog da, imati svoju nagradu, nego zbog nas koji ostajemo.

Nama su ljeta u Bosni i Hercegovini istovremeno lijepa i tužna, jer gotovo cijelo ljeto obilježavamo stradanja našeg naroda i još uvijek tragamo za kostima naše braće i sestara, roditelja i djece. Važno je da se istina o genocidu i stradanju Bošnjaka ne čuje samo u Srebrenici, već širom naše zemlje. Ovaj mevlud upravo to ima za cilj. Podsjećamo Bošnjake i muslimane da moramo biti sposobni i čestiti ljudi, prosperitetni, perspektivni, aktivni, da poštujemo sebe i druge, ali i da se kroz takvo zalaganje i stremljenje postaramo da se zlo koje smo preživjeli nikada više ne ponovi.“

Njegovanje kulture sjećanja

Organizacijom ovakvih programa, Vojno muftijstvo nastavlja njegovanje kulture sjećanja, duhovnosti i patriotskih vrijednosti u Oružanim snagama BiH, te izražava poštovanje prema onima koji su dali živote za slobodu i nezavisnost naše zemlje.