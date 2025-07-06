Započeo 14. Ultramaraton Vukovar-Srebrenica dug 227 kilometara

S Ovčare je jutros krenuo 14. Ultarmaraton Vukovar - Srebrenica kojeg je organiziralo Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba da bi podsjetilo na sve nevino stradale tokom srpske agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, te posebno na žrtve Vukovara i Srebrenice.

Maratonci će u pet etapa trčati 227 kilometara. Na pojedninim dionicama pridružit će im se i drugi trkači. Ultramaratonci bi u Potočare trebali stići 10. jula.

Učesnik ovog maraton Mirsad Softić istaknuo je kako je osnovna poruka da svi trebaju i moraju znati što je Srebrenica, što je Vukovar, što se dogodilo i da se to nikad ne zaboravi, dok je Dražen Ćućić naglasio kako svim sudionicima Ultramaratona snagu daje razmišljanje o svih stradalim žrtvama.

Pročelnik u Gradu Vukovaru Josip Paluš kazao je kako svi građani Vukovara šalju poruku mira u Srebrenici, a savjetnik za hrvatske branioce u Vukovarsko-srijemskoj županiji Stjepan Mađarac naveo je kako se ovaj projekt treba širiti na mlađu populaciju kako bi se ovaj maraton i sjećanje na navedene događaje zadržalo i u budućnosti.