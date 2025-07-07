NES i PDA potpisali Sporazum o međusobnoj saradnji: Žele zajedno nastupiti na izborima 2026. godine

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine (NES BiH) i Pokret demokratske akcije (PDA) potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o međusobnoj saradnji i zajedničkom djelovanju na svim nivoima vlasti u BiH.

- Uzimajući u obzir nestabilnu i složenu aktuelnu političku situaciju na državnom nivou, prepoznavajući potrebu usklađivanja i učvršćivanja postojeće međustranačke saradnje i djelovanja na nižim nivoima vlasti, osuđujući svaki pokušaj narušavanja ili umanjivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine od protagonista secesionističke politike i njihovog protivustavnog djelovanja, izražavajući opredjeljenost i spremnost za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti BiH i njene ustavno-pravne strukture svim raspoloživim postupcima, mehanizmima zaštite i drugim zakonitim sredstvima, naglašavajući posvećenost i zalaganje za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i pristupanje BiH NATO savezu, NES i PDA potpisali su Sporazum - navodi se u saopćenju NES-a.

U nastavku prenosimo kompletan sadržaj sporazuma.

I

Ovim Sporazumom o međusobnoj saradnji i zajedničkom političkom djelovanju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Sporazum) politički subjekti njegovi potpisnici odlučni su da nastave međustranačku saradnju i usaglašeno političko djelovanje radi zajedničkog nastupa i izvršavanja usvojenih politika preko svojih izabranih predstavnika u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

II

Sporazum se temelji na osnovnim principima zajedničkog djelovanja koji podrazumijevaju međusobno uvažavanje, partnerstvo, koordinaciju i usaglašavanje predloženih politika i konkretnih prijedloga radi zajedničkog predstavljanja, zagovaranja i izvršavanja.

III

Potpisnici Sporazumom preuzimaju obavezu na saradnju i zajedničko djelovanje u svim oblastima društvenog, ekonomsko-privrednog i političkog života u Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir nadležnosti i prioritete različitih nivoa vlasti.

U fokus zajedničkog djelovanja stranke potpisnice Sporazuma stavljaju ekonomski rast i razvoj kroz strateška ulaganja u infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu, turizam i obrazovanje, s posebnim naglaskom na kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta za investicije i povećanje zaposlenosti, kao i podršku malim i srednjim preduzećima radi njihove održivosti i daljnjeg razvoja.

Zajednički stav koji će proklamovati i za koji će se zalagati predstavnici stranaka potpisnica Sporazuma je ravnomjeran razvoj i pravednost kod raspodjele financijskih ulaganja u privrednu i ostalu infrastrukturu, a naročito za saobraćajnu povezanost svih dijelova naše države.

Stranke potpisnice Sporazuma će se i dalje zalagati za fiskalnu stabilnost i reformu koja kroz digitalizaciju javne uprave mora rezultirati pojednostavljenju i dostupnosti, smanjenju rashoda i povećanju kvaliteta javnih usluga.

Stranke potpisnice Sporazuma ocjenjuju da je preduslov za održivi ekonomski rast i razvoj borba protiv kriminala i korupcije, te se obavezuju na beskompromisno djelovanje radi prepoznavanja i eliminacije svih osoba sklonih kriminalnim radnjama i korupciji, prije svega iz svojih političkih redova, kao i sa političkih funkcija i javnih poslova koji su im povjereni.

IV

Polazeći od programskih orijentacija, platformi i svojih programa stranke potpisnice ovog Sporazuma čvrsto su opredijeljene za pripremu i zajednički nastup na svim nivoima vlasti i u svim izbornim jedinicama na predstojećim općim izborima 2026. godine u Bosni i Hercegovini.

V

Formiranje zajedničkih lista provodit će se na principu konsenzusa, te će se zajednički podržati kandidati za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Distrikt Brčko i kantonalne skupštine.

VI

Radi promjene aktuelnog političkog ambijenta netrpeljivosti, podjela, ucjena i nestabilnosti stranke potpisnice Sporazuma izražavaju otvorenost i pozivaju na saradnju i druge političke subjekte sličnih programskih ciljeva i svjetonazora jer je neophodno postići širinu političkog okvira za uspostavljanje političkog bloka koji će biti ključni faktor u oblikovanju vlasti, buduće političke stabilnosti i napretka na euroatlanskom putu Bosne i Hercegovine.

VII

Potpisnice Sporazuma se obavezuju na redovne sastanke i koordinaciju na nivou rukovodstva stranaka radi pravovremenog učešća u procesu donošenja odluka, dogovora i provođenja zajedničkih aktivnosti.

Kako bi se postigla potpuna implementacija Sporazuma stranke potpisnice se obavezuju na provođenje i izvršavanje svih utvrđenih principa, kao i na transparentnost rada koja podrazumijeva međusobno povjerenje i razumijevanje u svim oblicima provođenja.