Usvojena inicijativa: Migrantski kamp u Blažuju će biti izmješten

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost usvojila je inicijativu za izmještanje migrantskog kampa Blažuj, a ovom inicijativom se zadužuje Vijeće ministara da u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti, međunarodnim i lokalnim partnerima hitno pronađe novu lokaciju za smještaj migranata koji trenutno borave u migrantskom kampu u Blažuju.

O ovoj inicijativi, koju je predložio predsjedavajući Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, će se sutra izjasniti Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, koji dolaze s područja općine Ilidža, također su pozvali na zatvaranje migrantskog kampa.

"Argumenti lokalne zajednice, lokalne vlasti predvođene načelnikom Nerminom Muzurom, kao i svih nas predstavnika Ilidže na različitim nivoima vlasti koji dolazimo iz različitih stranaka su bili dio obrazloženja inicijative koju sam podnio i koju je Komisija usvojila", naveo je Magazinović.