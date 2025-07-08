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POTREBNA NOVA LOKACIJA

Usvojena inicijativa: Migrantski kamp u Blažuju će biti izmješten

Sutra se o ovome izjašnjava Parlament BiH

Kamp u Blažuju. Avaz

Dž. R.

8.7.2025

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost usvojila je inicijativu za izmještanje migrantskog kampa Blažuj, a ovom inicijativom se zadužuje Vijeće ministara da u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti, međunarodnim i lokalnim partnerima hitno pronađe novu lokaciju za smještaj migranata koji trenutno borave u migrantskom kampu u Blažuju.

O ovoj inicijativi, koju je predložio predsjedavajući Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, će se sutra izjasniti Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, koji dolaze s područja općine Ilidža, također su pozvali na zatvaranje migrantskog kampa.

"Argumenti lokalne zajednice, lokalne vlasti predvođene načelnikom Nerminom Muzurom, kao i svih nas predstavnika Ilidže na različitim nivoima vlasti koji dolazimo iz različitih stranaka su bili dio obrazloženja inicijative koju sam podnio i koju je Komisija usvojila", naveo je Magazinović.

Magazinović je istaknuo da ova inicijativa za cilj ima humano zbrinjavanje i tretman migranata uz istovremeno osiguranje održavanja javnog reda i mira, sigurnosti građana, kao i dalji razvoj općine Ilidža kao otvorene, ekonomski progresivne i turistički atraktivne sredine.

Kako su naveli podnosioci ove inicijative, u posljednjih pet godina u migrantskom kampu Blažuj zabilježeni su brojni incidenti uključujući fizičke sukobe, napade hladnim i vatrenim oružjem, oštećenje imovine, pa čak i ubistva.

# KAMP
# MIGRANTI
# BLAŽUJ
# INICIJATIVA
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