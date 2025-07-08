Snažno nevrijeme u Brčkom, grad veličine oraha oštetio krovove, vozila i poljoprivredne usjeve

Snažno nevrijeme koje je danas zahvatilo područje južnog dijela Brčko distrikta BiH ostavilo je iza sebe velike materijalne štete. Intenzivan grad veličine oraha padao je u više naseljenih mjesta, oštetivši krovove, prozore, vozila i poljoprivredne usjeve.

Mještani prijavljuju štetu na plastenicima, voćnjacima i usjevima kukuruza, dok su i komunalne službe imale pune ruke posla na sanaciji posljedica.

Polomljeni crijepovi

Pojedina domaćinstva su ostala bez električne energije uslijed oštećenja na mreži. Polomljeni crijepovi, stakla na objektima, oštećene fasade kuća te polupana vjetrobranska stakla na automobilima, dio su bilansa štete koja je nastala usljed današnjeg nevremena.

Oko 80 odsto usjeva, voćnjaka i bašti je uništeno. Intenzivno u trajanju od 20 minuta je padao grad velićine manjih oraha.

Mještani Maoče i okolnih sela ne pamte ovako nevrijeme u posljednjih 50 godina.

Štete na terenu

Predsjednik mjesne zajednice Maoča Muhamed Lević kaže da mnogi mještani zovu i prijavljuju štetu koja je nastala danas i traže pomoć, posebno stanovnici centra sela. Kaže da će cijelokupnu štetu znati za nekoliko dana kada mještani obiđu i voćnjake, njive i imanja u okolini sela te da će štetu prijaviti nadležnim organima i tražiti pomoć.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Vladi Distrikta Amir Softić potvrdio je djelovanje protivgradne zaštite, ali uprkos tome štete na terenu su mnogo veće.

Softić je pojasnio da je protivgradna zaštita sa 14 stanica na području Distrikta spremna i ima dovoljno raketa, ali da bi se djelovalo moraju se dobiti odobrenja od BHANSA-e, pa tek onda u zajedničkoj koordiniranoj akciji sa Protivgrdnom preventivom iz Gradiške može se djelovati.