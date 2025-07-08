Pratite obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici u UN-u

U Sali Generalne skupštine UN-a u toku je obilježavanje Međunarodnog dana osvrta i prisjećanja na genocid u Srebrenici.

Na ovaj način se obilježava 30. godišnjica genocida u Srebrenici 1995. godine.

Zvanično obilježavanje zajednički organiziraju Odjel za globalne komunikacije Ujedinjenih naroda, Ured specijalnog savjetnika za sprječavanje genocida i Stalna misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima.

Tokom obilježavanja u UN-u obraćaju se Robert Skiner iz UN-a, generalni sekretar Antonio Gutereš, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, Munira Subašić, ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija i brojni drugi.