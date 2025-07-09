Kosor o Srebrenici: "Usvajanje Rezolucije je veliki korak, ali neki i dalje negiraju genocid"

Jadranka Kosor, bivša premijerka Republike Hrvatske, govorila je o usvajanju Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda prošle godine, kao i značaju komemoracije koja je po prvi put održana u sjedištu UN-a.

Ona je istakla da ona jeste jedan značajan i simboličan korak naprijed, naročito u kontekstu činjenice da se Srebrenica konačno spominje i komemorira u instituciji kakva su Ujedinjeni narodi.

- Sama činjenica da se u sjedištu UN-a održavaju komemoracije i skupovi posvećeni Srebrenici jeste veliki i značajan korak naprijed. Usudila bih se reći da je to u velikoj mjeri zasluga mog prijatelja Zlatka Lagumdžije, koji je, otkako je imenovan za ambasadora BiH pri UN-u, pokrenuo snažne inicijative u smislu memorijalizacije i sjećanja na žrtve - kazala je Kosor za TVSA.

Ipak, upozorava da sama Rezolucija nije dovela do suštinskih promjena na političkom i društvenom planu u regiji. Dodala je da se nakon usvajanja Rezolucije u regionu nije ništa značajno promijenilo.

- I dalje, nažalost, postoje oni koji negiraju genocid u Srebrenici i to ne samo oni koji su to činili ranije, nego i danas, 30 godina nakon zločina - kazala je Kosor.

Istakla je da Ujedinjeni narodi danas, nažalost, nemaju veliki utjecaj na svjetska dešavanja, pa tako ni na sprječavanje nasilja i patnje nevinih, posebno kada je riječ o ratnim sukobima poput onog u Gazi.

No, smatra da je njegovanje kulture sjećanja neophodno, ne samo zbog žrtava Srebrenice, već i svih drugih koji su stradali u ratovima na ovim prostorima.

- Svaka žrtva zaslužuje sjećanje. Kada govorimo o Srebrenici, uvijek se sjetim i naših vukovarskih žrtava i svih koji su poginuli tokom Domovinskog rata u Hrvatskoj. Zaborav bi bio drugi zločin - rekla je bivša hrvatska premijerka.

Na kraju, Kosor upozorava na političku klimu na Zapadnom Balkanu, gdje i dalje dominiraju podjele i političari koji profitiraju na nacionalizmu i isključivosti.

- Istina je pravo. Pravo je suština. Nažalost, jedan dio političara u regiji i dalje vodi politike podjela. Na tome se dobijaju izbori. I dalje se ne poštuju oni koji su drugačiji - zaključila je Kosor.