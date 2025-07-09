Obilježavanje 33. godišnjice formiranja 1. mostarske brigade Armije RBiH

Jedinstvena organizacija boraca Grada Mostara (JOB Mostar) u saradnji sa JOB Mostar Stari grad, JOB Mostar Jugoistok i JOB Mostar Sjever u sklopu manifestacije "Putevima pobjede ARBiH" organizira niz aktivnosti u povodu 33. godišnjice formiranja 1. mostarske brigade Armije Republike BiH i 32. godišnjice obrane južnog dijela Mostara od HV-a i HVO-a.

U nedjelju, 13. Jula, od 17 sati planirano je polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim pripadnicima ARBiH i MUP-a RBiH u Liska haremu, Podharemu, haremu u Ulici braće Fejića i MC Drežnica, zatim na Šehitlucima od 17.30 sati te kod spomen obilježja u Blagaju od 19 sati.

U 19 sati planiran je prigodan program u avliji Tekije u Blagaju.

U utorak, 15. Jula, od 20 sati bit će odana počast poginulim pripadnicima Armije RBiH kod spomen obilježja džamija Dračevice, zatim u Gnojnicama – Vrba te kod spomen ploče borcima 48. bbr u Kočinama.

Središnja proslava planirana je istoga dana od 21 sat na sportskom igralištu Carski vinograd