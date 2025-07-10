Đozić Munira za "Avaz": Muž i ja smo izašli iz kuće zajedno, ali nismo zajedno stigli

Priča za pričom preživjelih Srebreničana, cijepaju srca svakog ko ih sluša.

Neko od njih ima snage da se prisjeti svih detalja i podijeli ih sa svijetom kako bi se istina čula, neki ipak, ne mogu mnogo pričati. Sjećanja previše bole.

Jedna od tih osoba je i Đozić Munira (78) koja je ukopala muža, a sve što je uspjela kazati jeste da su zajedno krenuli iz Srebrenice, ali nisu zajedno stigli do slobode.

- Otišao je i više ga nisam vidjela. To je sve bilo 1995. godine. Krenuli smo zajedno od kuće, ali nismo zajedno došli - kazala je Đozić.