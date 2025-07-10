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TEŠKO JE PRIČATI

Đozić Munira za "Avaz": Muž i ja smo izašli iz kuće zajedno, ali nismo zajedno stigli

Otišao je i više ga nisam vidjela, dodaje

Munira Đozić. Avaz

Ekipa "Dnevnog Avaza"

10.7.2025

Priča za pričom preživjelih Srebreničana, cijepaju srca svakog ko ih sluša. 

Neko od njih ima snage da se prisjeti svih detalja i podijeli ih sa svijetom kako bi se istina čula, neki ipak, ne mogu mnogo pričati. Sjećanja previše bole.

Jedna od tih osoba je i Đozić Munira (78) koja je ukopala muža, a sve što je uspjela kazati jeste da su zajedno krenuli iz Srebrenice, ali nisu zajedno stigli do slobode.

- Otišao je i više ga nisam vidjela. To je sve bilo 1995. godine. Krenuli smo zajedno od kuće, ali nismo zajedno došli - kazala je Đozić.

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# ISPOVIJEST
# GENOCID
# SREBRENICA
# POTOČARI
# ĐOZIĆ MUNIRA
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